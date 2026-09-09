FW-Pelikan/Pewny: Hohe Spritpreise treiben Österreichs Wirtschaft in die Kostenfalle!

Wien (OTS) -

Die Freiheitliche Wirtschaft warnt angesichts der hohen Treibstoffpreise vor einer weiteren Kostenlawine für Betriebe und Konsumenten. Besonders für Unternehmen, die täglich auf Fahrzeuge angewiesen sind, wird die Situation zunehmend zur Belastungsprobe.

Für FW-Bundesfachrat Hubert Pelikan und Ing. Christian Pewny ist klar: Hohe Spritpreise treffen längst nicht nur Frächter und Speditionen. Sie verteuern nahezu jede Ware, weil Produkte transportiert werden müssen, und belasten ebenso Kleintransporteure, Handwerker, Taxi- und Busunternehmen, Fahrschulen sowie die gesamte Personenbeförderung.

Gerade im Transportbereich können steigende Kosten vielfach nicht vollständig weitergegeben werden. Dadurch geraten die Margen der Betriebe immer stärker unter Druck. Gleichzeitig steigen Transport- und Dienstleistungskosten – und am Ende zahlen auch die Konsumenten mit.

Die Freiheitliche Wirtschaft fordert daher eine deutliche Senkung der Mineralölsteuer, ein Ende der zusätzlichen CO₂-Belastung auf Treibstoffe und einen steuerbegünstigten Gewerbediesel. Mobilität darf nicht immer weiter zum Kostenfaktor für jene werden, die täglich arbeiten, liefern und Menschen befördern.

Pelikan und Pewny abschließend: „Mobilität ist kein Luxus, sondern die Grundlage einer funktionierenden Wirtschaft. Wenn Treibstoff immer teurer wird, verteuert das jede Lieferung, jede Dienstleistung und jede Personenbeförderung. Unsere Betriebe brauchen jetzt spürbare Entlastung statt immer neuer Steuern und Abgaben. Mineralölsteuer runter, CO₂-Belastung weg und Gewerbediesel her – sonst stellt sich für immer mehr Unternehmer bald nicht mehr die Frage, was eine Fahrt kostet, sondern ob sie sich überhaupt noch auszahlt.“