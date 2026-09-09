SPÖ-Seltenheim: „Klimaneutralität 2040, Boden- und Wasserschutz – Wir schaffen die Grundlage für ein klimafittes Österreich“

Wien (OTS) -

„Die Klimakrise ist längst Realität – und sie zeigt sich auch bei uns in immer extremeren Wetterereignissen. Die vergangenen zwölf Monate waren die trockensten in Österreich seit Beginn der Messungen. Deshalb ist es gut und wichtig, dass wir nicht nur über die Folgen reden, sondern ganz konkrete Schritte setzen“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zum heute, Mittwoch, im Ministerrat beschlossenen Klima-, Umwelt- und Dürrepaket. „Mit der gesetzlichen Verankerung der Klimaneutralität 2040 setzen wir ein klares und ambitioniertes Ziel. Jetzt haben wir die Aufgabe, dieses Ziel mit konkreten Maßnahmen zu erreichen“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Besonders wichtig sei der Schutz unserer Böden - die Bundesregierung bekennt sich deshalb dazu, den Bodenverbrauch effektiv auf 2,5 Hektar pro Tag zu reduzieren und bis Ende 2026 einen konkreten Zielpfad mit Maßnahmen vorzulegen. Auch beim Wasser werde ein wichtiger Schritt gesetzt: „Wenn Trockenheit und Hitze zunehmen, wird Wasser zu einer immer kostbareren Ressource. Wir müssen deshalb genau wissen, wie viel Wasser wo entnommen wird. Mit dem zentralen Wasserentnahmeregister schaffen wir erstmals eine verlässliche Datengrundlage, um unsere Wasserressourcen langfristig besser zu schützen und vorausschauend zu planen“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer.

„Die Regierung liefert. Das heute beschlossene Paket bringt Österreich bei Klimaneutralität, Bodenschutz und dem Schutz unserer Wasserressourcen einen großen Schritt weiter“, so Seltenheim, der betont, dass es gut sei, dass die FPÖ nicht in der Regierung ist: „Während die FPÖ den menschengemachten Klimawandel leugnet und auch dessen Folgen bagatellisiert, arbeitet die SPÖ in der Bundesregierung daran, Österreich klimafit zu machen und die Menschen vor den Folgen der Erderhitzung zu schützen.“ Dazu zählen unter anderem der Klimacheck für Gesetze, der Ausbau erneuerbarer Energien und E-Ladestellen, Investitionen in Klimaforschung sowie wichtige Schutzmaßnahmen beim Arbeiten im Freien sowie Maßnahmen zur Erleichterung des Einbaus von Klimageräten in Wohnungen. (Schluss) bj/mb