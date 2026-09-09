Hochschule Campus Wien: Ars Docendi Anerkennungspreis für internationales Lehrprojekt zu klimaresponsiver Architektur

Wien (OTS) -

Die Hochschule Campus Wien erhält den Ars Docendi Anerkennungspreis 2026 des Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung in der Kategorie „Kooperative Lehr- und Arbeitsformen“. Ausgezeichnet wurde das Lehrprojekt „[EDU]cation – Emerging Design Units for International Education“ aus dem Department Bauen und Gestalten. Das Projekt verbindet internationale Zusammenarbeit, klimaorientierte Architekturausbildung und innovative Hochschuldidaktik in einem dreistufigen Lehrkonzept.

Das Lehrendenteam rund um Aída Santana Sosa und Gunther Koppelhuber freuen sich über die Auszeichnung. Evelyn Süss-Stepancik, Vizerektorin für Lehre und Internationales der Hochschule Campus Wien, betont: „Der Ars Docendi Anerkennungspreis bestätigt den hohen Stellenwert innovativer Lehre an der Hochschule Campus Wien. Das ausgezeichnete Projekt unseres Departments Bauen und Gestalten zeigt, wie aktuelle Fragen des ressourcenschonenden Bauens und der nachhaltigen Stadtentwicklung erfolgreich in die Hochschullehre integriert werden können.“

Architektur als Antwort auf gesellschaftliche Herausforderungen

Wie müssen Bildungsgebäude gestaltet sein, damit sie auch in Zeiten des Klimawandels gesunde und lernförderliche Räume bieten? Mit dieser Frage setzen sich Studierende des Bachelorstudiums Architektur – Green Building der Hochschule Campus Wien gemeinsam mit Studierenden der Metropolia University of Applied Sciences in Helsinki und der Universidad Politécnica de Catalunya in Barcelona im prämierten Projekt „[EDU]cation“ auseinander. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung klimaresilienter Konzepte für Kindergärten der Zukunft und damit eine reale gesellschaftliche Herausforderung: die zunehmende sommerliche Überhitzung urbaner Lebensräume.

Lernen über Länder- und Klimagrenzen hinweg

Das Projekt ist als dreistufiges didaktisches Konzept aufgebaut: In einer ersten Phase arbeiten die Studierenden online in internationalen Teams zusammen, analysieren unterschiedliche Klimazonen und erforschen Strategien klimaangepassten Bauens. Dabei profitieren die Studierenden aus drei unterschiedlichen europäischen Klimaregionen vom Wissen und den Erfahrungen ihrer Kolleg*innen: Während in Helsinki lange Winterperioden prägend sind und in Barcelona der sommerliche Hitzeschutz eine zentrale Rolle spielt, bewegt sich Wien zwischen diesen beiden Extremen. Auf die erste Onlinewoche folgt eine Intensivwoche in Wien, in der sich die Studierenden persönlich treffen und ihre Entwürfe gemeinsam weiterentwickeln. In der abschließenden dritten Phase vertiefen die angehenden Architekt*innen ihre Projekte an den jeweiligen Heimathochschulen, integrieren technische, wirtschaftliche und regulatorische Aspekte und präsentieren die Ergebnisse in einem internationalen Online-Format.

„Die entwickelten Konzepte zeigen, wie Bildungsbauten auf die Herausforderungen des Klimawandels reagieren können. Maßnahmen wie Verschattung, natürliche Lüftung, Begrünung oder wassersensible Freiraumgestaltung machen deutlich, dass Architektur weit mehr ist als Gestaltung: Sie ist eine verantwortungsvolle Antwort auf ökologische und gesellschaftliche Fragestellungen“, so die Projektleiter*innen Aída Santana Sosa und Gunther Koppelhuber.

Nachhaltig verankert

Das als Erasmus+ Blended Intensive Program (BIP) konzipierte Lehrprojekt wurde erstmals 2025 umgesetzt und ist bis 2028 angelegt. Nach der erfolgreichen Durchführung in Wien fand das Programm 2026 in Helsinki statt, wo der Schwerpunkt verstärkt auf KI-gestützten Simulations- und Planungstools lag. Im kommenden Jahr sollen dort die Themen Kreislaufwirtschaft und Life Cycle Analysis in Barcelona weiter vertieft werden.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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