FPÖ - Krauss: Ludwig macht das Wiener Rathaus zum Schutzraum für politischen Islam

Wien (OTS) -

„Während der politische Islam durch die Kopftuchdebatte in Österreich immer selbstbewusster auftritt, spielt Ludwig seinen Schutzpatron. Kritik an problematischen Verbandsstrukturen wird reflexartig als Generalverdacht gegen Muslime dargestellt. Damit verhindert Ludwig genau jene Debatte, die dringend notwendig wäre“, übt Wiens FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss scharfe Kritik an Bürgermeister Michael Ludwig, der sich während dem Diskurs über den Einfluss des politischen Islam demonstrativ hinter die IGGÖ und deren Präsidenten Ümit Vural stellt.

Besonders pikant sei nämlich der Hintergrund des IGGÖ-Präsidenten. Vural wurde bereits bei seiner Wahl der Islamischen Föderation zugerechnet, die als österreichische Regionalvertretung der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüş auftritt. Der deutsche Verfassungsschutz bezeichnet die Milli-Görüş-Bewegung als „mit Abstand größte sunnitisch-islamistische Strömung“ Deutschlands.

„Wer solche Hintergründe ausblendet und stattdessen im Rathaus demonstrativ Rückendeckung verteilt, handelt entweder vollkommen naiv oder bewusst. Beides ist für einen Wiener Bürgermeister inakzeptabel“, erklärt Krauss. „Der politische und institutionelle Einfluss türkisch-islamischer Verbände wie Milli Görüş in Österreich ist längst nicht mehr zu übersehen. Und sie haben in Michael Ludwig ihren Ördogan im Wiener Rathaus gefunden. Einen Bürgermeister, der ihnen politische Rückendeckung gibt, statt ihnen klare Grenzen zu setzen.“

Für Krauss brauche es daher einen grundlegenden Kurswechsel: „Religionsfreiheit ist selbstverständlich. Aber politischer Islam und ausländische Einflussnahme sind keine schützenswerte kulturelle Vielfalt. Ludwig muss endlich entscheiden, auf welcher Seite er steht. Bei den Interessen der Wiener oder bei den Funktionären politisch-islamischer Verbände.“