DPU gratuliert 80 Humanmedizin-Masterabsolvent:innen

Krems (OTS) -

Am 4. September 2026 feierte die Danube Private University (DPU) die Graduierung der zweiten Studiengruppe des Masterstudiengangs Humanmedizin. Insgesamt 80 Absolvent*innen der Studiengruppe MED2 haben das zwölfsemestrige Studium erfolgreich abgeschlossen. Die feierliche Veranstaltung fand im Brunnensaal des Stifts Göttweig (NÖ) statt.

Rund 320 Gäste, darunter Familienangehörige der Absolvent*innen sowie Vertreter*innen der Universität, nahmen an der Feier teil. Zu den Anwesenden zählten u.a. Präsidentin und CEO der DPU GmbH Prof. h. c. Marga Brigitte Wagner-Pischel, DPU-Direktor Robert Wagner, MA, die beiden Studiengangsleiter Univ.-Prof. Dr. Dr. Dennis Ladage sowie Univ.-Prof. Dr. Ralf Braun und Vertreter*innen der Fachschaft Humanmedizin.

Feierlicher Abschluss nach sechs Jahren

Im Rahmen der Feierlichkeiten standen die Begrüßung und Festrede von Prof.in h. c. M. B. Wagner-Pischel sowie ein Beitrag von Univ.-Prof. Dr. Dr. Dennis Ladage auf dem Programm. Die Veranstaltung wurde musikalisch von den Danube Chamber Solisten (DCS) unter der Leitung von Gabriel Cupsinar begleitet.

Im Mittelpunkt stand die feierliche Verleihung der Abschlussurkunden an die Absolvent*innen, die von DPU-Direktor Robert Wagner, MA, Univ.-Prof. Dr. Dr. Dennis Ladage und Univ.-Prof. Dr. Braun überreicht wurden

Für die beiden ehemaligen Studiengruppensprecher*innen Dr. Veronika Köhler und Dr. Raphael Sturm ist der Abschluss auch Anlass, zurückzublicken: „Die vergangenen sechs Jahre an der DPU haben uns sowohl fachlich als auch persönlich sehr geprägt. Besonders geschätzt haben wir den engen und persönlichen Austausch mit unseren Professor:innen sowie das besondere Miteinander innerhalb unseres Semesters. Aus unserer Zeit in Krems nehmen wir deshalb weit mehr mit als unsere exzellente medizinische Ausbildung: viele besondere Erinnerungen, wertvolle Erfahrungen und Freundschaften, die uns hoffentlich ein Leben lang begleiten werden. Mit unserem Abschluss beginnt für uns nun ein neuer Lebensabschnitt, auf den wir uns wahnsinnig freuen. Gleichzeitig geht damit für uns ein großer Wunsch in Erfüllung: künftig als Ärztin und Arzt tätig sein und Verantwortung für unsere Patient:innen übernehmen zu dürfen.“

Mit der Ausbildung und Graduierung weiterer Humanmediziner:innen leistet die DPU einen Beitrag zur Ausbildung von Ärzt:innen in Österreich Insgesamt haben bereits zwei Studiengruppen das Humanmedizinstudium an der DPU erfolgreich abgeschlossen.

DPU-Direktor Robert Wagner, MA: „Wir sind sehr stolz auf unsere 80 Absolvent:innen, die nach sechs intensiven Studienjahren nun als hervorragend ausgebildete junge Ärzt:innen ihren beruflichen Weg beginnen. Mit ihrem Abschluss übernehmen sie eine besondere Verantwortung für ihre Patient:innen und für unsere Gesellschaft. Für die DPU ist es zugleich eine große Freude, mit jeder Absolventengeneration einen konkreten Beitrag zur nachhaltigen Sicherung der medizinischen Versorgung in Österreich zu leisten. Ich wünsche unseren Absolvent:innen für ihren weiteren persönlichen, wissenschaftlichen und ärztlichen Weg von Herzen alles Gute.“

Im Anschluss an die Graduierungsfeier fand ein Gala-Menü im Stiftsrestaurant Göttweig statt. Bei Schönwetter wurde dieses auf der Aussichtsterrasse des Stiftsrestaurants serviert.