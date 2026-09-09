Flut an verwaisten Katzenkindern: Die Glückskatzen brauchen ganzjährig Unterstützung

Wien/Vösendorf (OTS) -

Mildere Winter lassen Katzen fast ganzjährig paarungsbereit sein – Tierheime verzeichnen dadurch das ganze Jahr über Kitten-Nachwuchs

Aktuell werden 420 Katzen im Tierschutzhaus Vösendorf betreut, rund 100 davon sind Baby- und Jungkatzen, die bald in ein neues Zuhause ausziehen dürfen

Mars und Marke „Whiskas“ starten Kampagne, um Spenden für das „Glückskatzenprojekt“ von Tierschutz Austria zu sammeln

Der Sommer ist vorüber, doch im Tierschutzhaus Vösendorf ist keine Entspannung in Sicht – im Gegenteil: Mildere Winter führen dazu, dass Katzen mittlerweile beinahe ganzjährig paarungsbereit sind. Dadurch verzeichnen Tierheime über das gesamte Jahr hinweg Nachwuchs. Verschärft wird die Situation zusätzlich durch die hohe Zahl unkastrierter Freigängerkatzen. Im Vorfeld des Welttierschutztages am 4. Oktober machen Mars und Tierschutz Austria daher gemeinsam auf die Kittenflut aufmerksam. Mit der bekannten Katzennahrungsmarke „Whiskas“ startet Mars zudem eine Kampagne, um Spenden für das „Glückskatzenprojekt“ zu sammeln und die Versorgung der Babykätzchen im Tierschutzhaus Vösendorf sicherzustellen.

Noch vor wenigen Jahren waren Baby- und Jungkatzen im Tierschutzhaus vor allem ein Frühlings- und Herbstphänomen. Mittlerweile kommen sie das ganze Jahr über an. 420 Katzen werden im Tierschutzhaus Vösendorf betreut, rund 100 davon sind Baby- und Jungkatzen, aber auch Katzenmamas mit ihren Kitten. Fachleute fordern angesichts dieser Entwicklung verstärkt Kastrations- und Registrierungspflichten für Katzen. Für jene Menschen, die Babykätzchen adoptieren möchten, hat die Entwicklung immerhin einen positiven Nebeneffekt: Sie finden nun ganzjährig Jungtiere im Tierschutzhaus, die auf ein neues Zuhause warten. Kitten werden im Tierschutzhaus immer zu zweit vermittelt.

Steigender Betreuungsaufwand für die Tierheime

Die wachsende Zahl an Kitten bedeutet für die Tierheime vor allem eines: mehr Aufwand. Mehr Tiere brauchen mehr Zeit für die Betreuung, auch für die Sozialisierung von Streunerbabys, mehr medizinische Versorgung und mehr Futter. Im vergangenen Jahr konnte Tierschutz Austria 624 Katzen aus dem Tierschutz in ein neues, liebevolles Zuhause vermitteln, eine Zahl, die kontinuierlich steigt, weil jedes Jahr mehr Katzen und Kitten betreut werden müssen.

Das „Glückskatzenprojekt“: Rund-um-die-Uhr-Pflege für Flaschenkinder

Für die zahlreichen Babykätzchen, die ihren Weg ins Tierschutzhaus finden, wurde das „Glückskatzenprojekt“ ins Leben gerufen. Die „Flaschenkinder“ benötigen intensive Pflege: sieben Tage die Woche, rund um die Uhr.

„Unsere Pflegerinnen und Pfleger werden dabei regelmäßig zu Ersatzeltern, welche die kleinen Kätzchen liebevoll und mit dem nötigen Fachwissen betreuen und artgerecht aufziehen“, schildert Sabrina Scharner, Stellvertretende Tierheimleiterin und Bereichsleiterin Katzen und Hunde von Tierschutz Austria. „Das „Glückskatzenprojekt“ gibt es nun seit drei Jahren, als der Zuwachs an Kitten erstmals so enorm angestiegen ist.“ Seither benötigt das Projekt ganzjährig Unterstützung, damit noch mehr Katzenbabys zu Glückskatzen werden und ihre Versorgung sichergestellt ist.

Adoption schenkt zwei Leben eine Chance

Die Adoption von Kitten und Jungkatzen aus dem Tierheim ist eine wunderbare Möglichkeit, diesen Glückskatzen nach dem schwierigen Start ins Leben eine zweite Chance auf ein liebevolles Zuhause zu schenken. und gleichzeitig ein Zeichen gegen unüberlegte Käufe zu setzen. Ein großer Vorteil ist die individuelle Beratung im Tierheim: So können gemeinsam die passenden Katzencharaktere für die jeweilige Familie gefunden werden.

„Uns ist es wichtig, dass die Entscheidung gut überlegt ist, denn Katzen begleiten ihre Menschen viele Jahre und brauchen Zeit, Beschäftigung und eine artgerechte Haltung. Kitten werden daher nur paarweise vermittelt oder zu einer bereits vorhandenen gleichaltrigen Katze“, so Sabrina Scharner von Tierschutz Austria. Jede Adoption schafft außerdem Platz im Tierheim, sodass weiteren Tieren in Not geholfen werden kann.

Mars sammelt im September Spenden für das Glückskatzenprojekt

Mars kooperiert seit vielen Jahren mit Tierschutz Austria, um auf die Not der verlassenen Kitten aufmerksam zu machen und noch mehr Adoptionen zu ermöglichen. Im Vorfeld des Welttierschutztages startet Mars eine Kampagne, um Spenden für das Glückskatzenprojekt zu sammeln. Wer im Aktionszeitraum 24. August bis 11. Oktober 2026 Produkte der Marken Whiskas® und Pedigree® kauft, löst automatisch eine Spende von 5 Euro an Tierschutz Austria und das Glückskatzenprojekt aus und kann zusätzlich am Gewinnspiel teilnehmen. Wer den gültigen Kassenbon auf https://welttiertag.com/at hochlädt, hat die Chance, einen Händlergutschein im Wert von 50 Euro zu gewinnen. Die heurige Unterstützungsaktion zum Welttiertag ist wieder mit auffällig gestalteten Displays und Schütten in den Geschäften präsent und kommt zur Gänze dem Glückskatzenprojekt zugute.

Vittoria d‘Auria, Market Director Pet Nutrition Austria und Switzerland von Mars: „Bei Mars setzen wir uns jeden Tag dafür ein, dass so viele Tiere wie möglich ein liebevolles und sicheres Zuhause finden und arbeiten in Österreich langfristig mit Tierschutz Austria zusammen. Heuer wollen wir zur Versorgung der vielen kleinen Kätzchen im Tierschutzhaus beitragen. Das Tierschutzhaus in Vösendorf leistet Großartiges nicht nur bei der Vermittlung, sondern auch bei der tagtäglichen Versorgung vieler Hunde und Katzen. Wir freuen uns, in diesem Jahr das Glückskatzen-Projekt von Tierschutz Austria unterstützen zu können.“

Wer die kleinen Glückskatzen direkt unterstützen möchte, kann dies auch über die Website von Tierschutz Austria tun.

ÜBER MARS

Seit mehr als einem Jahrhundert wird Mars, Incorporated (www.mars.com) von der Überzeugung angetrieben, dass „die Welt, die wir uns morgen wünschen, damit beginnt, wie wir heute handeln“. Diese Idee steht im Mittelpunkt des globalen Familienunternehmens. Mit einem vielfältigen und expandierenden Portfolio von Süßwaren, Lebensmitteln und Tiernahrungsprodukten sowie Dienstleistungen für Haustiere erwirtschaften heute 150.000 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Jahresumsatz von 54,5 Milliarden US-Dollar weltweit. Zu den in Österreich bekanntesten Marken von Mars gehören: M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, BALISTO®, CELEBRATIONS®, ORBITt®, AIRWAVES®, BEN'S ORIGINAL™, SHEBA®, WHISKAS®, KITEKAT®, CESAR®, PEDIGREE®, CATSAN®.

Tierschutz Austria. Die Stimme der Tiere. Seit 1846.

Tierschutz Austria, der Wiener Tierschutzverein, wurde 1846 gegründet und ist Österreichs ältester Tierschutzverein. Unter dem Namen „Tierschutz Austria“ setzt sich der Verein landesweit für den Schutz und das Wohl von Tieren ein. Im Tierschutzhaus wurden 2024 über 10.000 Tiere betreut. Darüber hinaus engagiert sich Tierschutz Austria für eine Gesellschaft, die das Lebensrecht aller Tiere und den Schutz ihrer Lebensräume respektiert.

Mehr Infos: https://tierschutz-austria.at