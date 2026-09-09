„Eco“: Plötzlich pleite – was passiert, wenn der Gemeinde das Geld ausgeht?

Wien (OTS) -

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 10. September 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:

Plötzlich pleite – was passiert, wenn der Gemeinde das Geld ausgeht?

Keine Sanierung der Volkschule, der Eislaufplatz bleibt geschlossen und die Badeaufsicht fehlt im Freibad – jede zweite Gemeinde gibt hierzulande mehr aus, als sie einnimmt. So auch Graz, die zweitgrößte Stadt Österreichs, die seit letzter Woche mit einem 35-Millionen-Euro-Budgetloch Schlagzeilen macht. Doch wen trifft es als Erstes, wenn die Gemeinde den Sparstift ansetzen muss? Und wieso ist trotz finanzieller Schwierigkeiten seit den 1930er Jahren keine österreichische Gemeinde mehr pleite gegangen? Bericht: Matthias Linke, Ines Ottenschläger

Nord-Stream gesprengt – die Spur führt in die Ukraine

Taucher und Sprengsätze 80 Meter unter der Ostsee. Der größte Sabotageakt der europäischen Nachkriegsgeschichte: 2022 werden die Nord-Stream-Pipelines, die wichtigsten Gasleitungen von Russland nach Deutschland, gesprengt. Vier Jahre später steht ein Verdächtiger vor Gericht. Wer steckt dahinter? Journalist Bojan Pancevski vom „Wall Street Journal“ sagt gegenüber „Eco“: Die Spur führt in die Ukraine. Er hat den Kriminalfall vier Jahre lang bis ins Detail rekonstruiert. Bericht: Michael Mayrhofer, Max Nicholls

Schätze im Schutt – wie wir am Bau wertvolle Rohstoffe verschwenden

Beim Abriss eines Gebäudes oder dem Graben eines Tunnels fällt stets viel Material an: In Österreich sind es jedes Jahr mehr als 50 Millionen Tonnen. Doch nicht alles davon ist Müll – das Material enthält auch wertvolle Rohstoffe. Die Bauindustrie erzeugt nicht nur viel Abfall. Sie ist auch der größte Rohstoffverbraucher des Landes. Dabei gäbe es mittlerweile technisch schon viele Möglichkeiten, um Material sinnvoll wiederzuverwerten. Doch in der Praxis bleibt viel ungenutzt. Hoher Kostendruck und alte Gewohnheiten bremsen das Recycling. Warum funktioniert der Kreislauf am Bau noch nicht? Bericht: Zoe Raftl