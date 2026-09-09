Mondsee / Salzburgring (OTS) -

Philipp Eng startet ERA – Eng Racing Academy

Premium-Fahrercoaching, datenbasierte Analyse und limitierte Trackdays: Der österreichische Profi-Rennfahrer bringt seine Erfahrung aus knapp drei Jahrzehnten Motorsport in eine eigene Driver Academy ein.

Mondsee / Salzburgring, 9. September 2026 – Der österreichische Profi-Rennfahrer Philipp Eng startet mit ERA – Eng Racing Academy seine eigene Driver Academy. Das Konzept richtet sich an ambitionierte Sportwagenfahrerinnen und -fahrer ebenso wie an junge Motorsporttalente und verbindet intensive Fahrzeit mit professionellem Coaching und datenbasierter Analyse.

Mit dem offiziellen Launch gehen auch die Website und der Instagram-Auftritt von ERA online. Gleichzeitig erscheint der beim ersten ERA-Event am Salzburgring produzierte Imagefilm, der einen Einblick in Konzept, Arbeitsweise und Atmosphäre der Academy gibt.

Philipp Eng, Gründer von ERA – Eng Racing Academy:

„ERA ist eine Idee, die ich schon sehr lange im Kopf hatte. Ich hatte in meiner Karriere das Privileg, mit einigen der besten Fahrer und Ingenieure der Welt zusammenzuarbeiten und von ihnen zu lernen. Dieses Wissen möchte ich heute weitergeben – an ambitionierte Sportwagenfahrer genauso wie an die nächste Generation im Motorsport. Entscheidend war für mich, ein Format zu schaffen, bei dem echte persönliche Entwicklung im Mittelpunkt steht.“

More than just a trackday.

ERA verbindet exklusive Fahrzeit auf der Rennstrecke mit persönlichem Coaching sowie professioneller Video- und Datenanalyse. Die Arbeitsweise orientiert sich bewusst am professionellen Motorsport.

Ein ERA Trackday ist auf maximal 20 Fahrer limitiert. Je fünf Teilnehmer werden von einem festen Coach betreut. In jedem Fahrzeug kommt Messtechnik zum Einsatz, nach jedem Stint werden die relevanten Daten gemeinsam analysiert.

Der Fokus liegt dabei nicht auf der Jagd nach einer einzelnen Rundenzeit, sondern auf nachhaltiger fahrerischer Entwicklung: Bremspunkte, Linienwahl, Fahrzeugkontrolle und Konstanz werden gezielt analysiert und Schritt für Schritt verbessert.

Philipp Eng ist dabei nicht nur Gründer und Namensgeber. Er entwickelt die Coaching-Philosophie von ERA, arbeitet selbst bei den Veranstaltungen mit den Teilnehmern und bringt seine Erfahrung unmittelbar in das Programm ein.

„ERA soll meine Vorstellung davon widerspiegeln, wie ein perfekter Tag auf einer Rennstrecke aussehen kann. Unser Ziel ist nicht, der größte Anbieter zu sein. Unser Anspruch ist, in Qualität, Coaching und persönlicher Betreuung Maßstäbe zu setzen. Jeder Teilnehmer soll am Ende des Tages nachvollziehbar besser fahren als am Morgen.“

Philipp Eng

Start am Salzburgring

Der Salzburgring bildet zum Start die Heimat von ERA. Dort fand auch das erste Event statt. Der erste öffentlich buchbare ERA Trackday findet am Montag, 12. Oktober 2026, statt.

Neben den eigenen Trackdays entwickelt ERA individuelle Motorsport-Erlebnisse für Unternehmen, Kunden und Partner. Auch die gezielte Förderung junger Motorsporttalente soll künftig einen festen Bestandteil der Academy bilden.

Website:

ERA - Eng Racing Academy

Instagram:

@engracingacademy

Imagefilm

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More than just a trackday.

Über Philipp Eng

Philipp Eng ist österreichischer Profi-Rennfahrer und international für BMW M Motorsport aktiv. Zu seinen größten Erfolgen zählen drei Gesamtsiege bei den 24 Stunden von Spa sowie ein Klassensieg bei den 24 Stunden von Daytona. Aktuell startet Eng in der IMSA-Serie in den USA mit dem BMW M Hybrid V8.

Mit ERA – Eng Racing Academy bringt er seine Erfahrung aus knapp drei Jahrzehnten Motorsport in ein eigenes Coaching- und Trackday-Konzept ein.