Eine neue Ära über dem Faaker See: SEMTAINMENT übernimmt ab 2028 exklusiv die Burgarena Finkenstein

Finkenstein/Klagenfurt (OTS) -

Eine der spektakulärsten Konzertkulissen Österreichs stellt die Weichen für die Zukunft: Ab der Saison 2028 übernimmt die SEMTAINMENT GmbH exklusiv den Spielbetrieb der Burgarena Finkenstein. Die Vereinbarung ist zunächst auf sechs Jahre ausgelegt und beinhaltet eine Option auf weitere sechs Jahre. Damit entsteht eine langfristige Partnerschaft, die der Burgarena eine klare Perspektive gibt und zugleich den nächsten Wachstumsschritt für den Kärntner Konzertveranstalter markiert.

SEMTAINMENT wird sich ab 2028 für das gesamte Programm der Burgarena verantwortlich zeichnen und dabei die ehrwürdige Kulisse neben Konzerten auch mit Kabarett, Klassik und Musicals bespielen. Für ausgewählte Sparten neben dem Konzertprogramm werden in Zukunft zusätzlich etablierte und spezialisierte Partner eingebunden. Ziel ist ein abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges Veranstaltungsprogramm, das die gesamte Saison über für hochkarätige Live-Unterhaltung sorgt.

Knapp 50.000 Tickets zusätzlich pro Jahr

Mit der exklusiven Übernahme wächst auch die Bedeutung der Burgarena für SEMTAINMENT. Künftig werden durch den zusätzlichen Spielbetrieb jährlich knapp 50.000 Tickets mehr über EVENTIM / oeticket in den Verkauf gebracht.

Christoph Klingler, CEO CTS Eventim Austria GmbH: „Die Übernahme der Burgarena Finkenstein durch SEMTAINMENT und Thomas Semmler ist aus unserer Sicht ein starkes Signal für den österreichischen Live-Entertainment-Markt. Hier treffen eine einzigartige Kulisse, langjährige Erfahrung und eine klare Vision für die nachhaltige Weiterentwicklung dieses traditionsreichen Veranstaltungsortes in Kärnten aufeinander. Für uns als oeticket ist die Burgarena Finkenstein nicht nur eine attraktive Ergänzung unseres österreichweiten Angebots, sondern vor allem ein Gewinn für das Publikum. Ticketkäufer und -käuferinnen dürfen sich auf ein vielseitiges Programm mit spannenden Artists, unterschiedlichen Genres und unvergesslichen Live-Momenten in einer beeindruckenden Atmosphäre freuen. Genau solche Veranstaltungsorte und Partnerschaften tragen dazu bei, die österreichische Live-Entertainment-Landschaft lebendig, abwechslungsreich und zukunftsorientiert zu gestalten. Wir freuen uns sehr darauf, diesen Weg gemeinsam mit SEMTAINMENT zu gehen und die weitere Entwicklung der Burgarena Finkenstein in den kommenden Jahren aus Ticketing-Sicht aktiv mitzugestalten.“

Damit stärkt SEMTAINMENT seine Position am österreichischen Live-Entertainment-Markt und baut insbesondere seine Präsenz im Süden Österreichs weiter aus. Die Burgarena wird damit zu einem noch wichtigeren Bestandteil des Veranstaltungsportfolios des Kärntner Unternehmens.

Mehr als 50 Konzerte, unzählige besondere Abende

Über 50 Konzerte hat SEMTAINMENT in den vergangenen Jahren bereits in der Burgarena Finkenstein veranstaltet. Internationale Größen, österreichische Publikumslieblinge und neue Stimmen standen dabei vor der einzigartigen Kulisse über dem Faaker See auf der Bühne.

Zu den von SEMTAINMENT präsentieren Künstlerinnen und Künstlern zählen unter anderem The Dire Straits Experience, Smokie, Gipsy Kings by Diego Baliardo, Fäaschtbänkler, Nik P., Chris Steger, Peter Bence, Nazareth, Spider Murphy Gang, Wolfgang Ambros, Aura Dione, Rebekka Bakken, Söhne Mannheims, JOSH., The Sweet oder Gert Steinbäcker.

Was über Jahre erfolgreich funktioniert hat, soll ab 2028 noch größer gedacht werden. SEMTAINMENT möchte die Burgarena als besondere Live-Bühne weiterentwickeln und gleichzeitig das bewahren, was sie so besonders macht.

„Für uns ist es die schönste Konzertlocation im Süden“, so Thomas Semmler, Semtainment Geschäftsführer. Er verbindet mit der Burgarena bereits zahlreiche persönliche Konzertmomente: „Die Burgarena Finkenstein ist einzigartig. Wir haben hier in den vergangenen Jahren bereits viele großartige und unvergessliche Konzertabende erleben dürfen. Umso mehr freuen wir uns, diese besondere Location ab 2028 exklusiv bespielen und gemeinsam langfristig weiterentwickeln zu dürfen. Wir werden für einen bunten Konzertmix mit großen Namen, neuen Impulsen und besonderen Live-Momenten sorgen.”

Neben dem klassischen Konzertbetrieb soll die Burgarena Finkenstein künftig auch verstärkt für weitere kulturelle Sparten geöffnet werden. Dafür setzt Semtainment auf einen starken Partner mit jahrzehntelanger Erfahrung: Thomas Semmler konnte Georg Hoanzl von der Hoanzl Agentur GmbH für eine exklusive Zusammenarbeit gewinnen. Gemeinsam soll das kulturelle Angebot der Burgarena in den kommenden Jahren um hochkarätige Formate aus den Bereichen Kabarett, Comedy, Musical und Klassik erweitert werden.

Georg Hoanzl zur Zusammenarbeit: „Wir danken Thomas Semmler und dem Team von Semtainment für das Vertrauen und die Möglichkeit, in den kommenden Jahren gemeinsam die mit keinem anderen Spielort vergleichbare Burgarena Finkenstein kulturell zu beleben. Ich kenne die Burgarena seit über 30 Jahren; einfach dort zu sein, ist schon ein gewaltiges Erlebnis – jede Veranstaltung, jede Künstlerin und jeder Künstler, bereichert diese Naturkulisse in einzigartiger Weise. Durch unsere exklusive Zusammenarbeit können wir jetzt unsere jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Kabarett, Comedy, Musical und Klassik an diesem wunderschönen Ort einbringen. In Vorfreude auf unser Miteinander!”

Tradition trifft auf Weiterentwicklung

Hoch über dem Faaker See gelegen, zählt die Burgarena Finkenstein zu den außergewöhnlichsten Veranstaltungsorten Österreichs. Die einzigartige Verbindung aus historischer Kulisse, besonderer Atmosphäre und dem beeindruckenden Blick auf die Kärntner Landschaft macht die Burgarena seit vielen Jahren zu einem besonderen Schauplatz für Live-Entertainment.

Diese besondere Identität soll auch in Zukunft bewahrt und gleichzeitig gezielt weiterentwickelt werden.

Für die Burgherren und Eigentümer Thomas Seitlinger und Knud Klingler ist die langfristige Ausrichtung der Burgarena ein wesentlicher Schritt, um den Standort nachhaltig zu stärken und zugleich seinen unverwechselbaren Charakter zu erhalten.

„Unser Anspruch als Burgherren und Eigentümer ist es, die besondere Atmosphäre und den einzigartigen Charakter der Burgarena auch für kommende Generationen zu bewahren und gleichzeitig die Infrastruktur kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mit SEMTAINMENT haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der die Burgarena, ihre Besonderheiten und ihr Potenzial seit vielen Jahren kennt und mit Erfahrung, einem starken Netzwerk und großer Leidenschaft für Live-Entertainment neue Impulse setzen wird. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und auf viele weitere besondere Veranstaltungen an diesem einzigartigen Ort“, so Thomas Seitlinger.

2028 beginnt das nächste Kapitel

Mit einer zunächst auf sechs Jahre fixierten Vereinbarung schafft Semtainment ab dem Frühjahr 2028 eine langfristige Perspektive für die Burgarena Finkenstein. Die Planungssicherheit für Acts, Partner, Dienstleister und Publikum bildet zugleich die Basis, den außergewöhnlichen Spielort nachhaltig weiterzuentwickeln. Welcher Act 2028 das neue Kapitel eröffnet, bleibt vorerst noch ein gut gehütetes Geheimnis.

Das vollständige Programm wird im Herbst 2027 präsentiert.