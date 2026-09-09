„kulturMATINEE“ am 13. September: „Die Macht des Rings – 150 Jahre Ring des Nibelungen“

Wien (OTS) -

Die „kulturMATINEE“ am Sonntag, dem 13. September 2026, würdigt mit der neuen Dokumentation „Die Macht des Rings – 150 Jahre Ring des Nibelungen“ um 10.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON das heurige Jubiläum der Bayreuther Festspiele. Auf dem „Grünen Hügel“ in der fränkischen Kulturmetropole erklang dort im eigens dafür erbauten Festspielhaus Richard Wagners berühmter vierteiliger Opernzyklus 1876 erstmals in seiner Gesamtheit. Zum Auftakt des von Martin Traxl präsentierten ORF-Kulturvormittags besucht um 9.05 Uhr eine Ausgabe der Reihe „Königliche Gärten“ anlässlich des 240. Todestags des Preußenkönigs Friedrich II. dessen Lieblingsschloss Sanssouci in Potsdam.

„Die Macht des Rings – 150 Jahre Ring des Nibelungen“ (10.00 Uhr)

Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ ist die musikalische Verkörperung des Mottos „Think Big“: ein Gesamtkunstwerk, für das der Komponist ein eigenes Theater erbauen ließ. Ein vierteiliges Mammutwerk, das den Größenwahn seines Schöpfers verkörpert und das spätere Generationen ideologisch vereinnahmten. Zugleich ist es ein universelles Oeuvre über die vielfältigen Aspekte des Menschseins. Der Dokumentarfilm „Die Macht des Rings – 150 Jahre Ring des Nibelungen“ von Andy Sommer begibt sich auf eine unterhaltsame Entdeckungsreise in die faszinierende Welt von Wagners Opernzyklus – von der Entstehung bis zu aktuellen Deutungen.