Barbara Stöckl im Gespräch mit Nina Proll, Thomas Druyen, Cornelia Travnicek, Marcus Wadsak und Therese Frank

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 10. September 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Schauspielerin Nina Proll, Soziologe Thomas Druyen, Schriftstellerin Cornelia Travnicek sowie Meteorologe Marcus Wadsak und seine Frau, Rechtsanwältin Therese Frank, zu Gast bei Barbara Stöckl:

Derzeit befindet sich Schauspielerin und Sängerin Nina Proll mitten in den Proben für das Stück „Krach in Chioggia“, das im Oktober am Salzburger Landestheater Premiere feiert. In der Komödie verwandelt sich der Dorfplatz in einen Co-Working-Space, in dem Tratsch und Klatsch durch die moderne Kommunikation verschärft wird. Welche Parallelen sie daraus zum echten Leben zieht und über was sie heute nicht mehr öffentlich sagen würde, erzählt die gebürtige Wienerin, die mit ihrer Familie in Tirol lebt, im Nighttalk „Stöckl“.

Soziologe Thomas Druyen lässt mit seinem neuen Buch „Die Wiederkehr des Guten“ aufhorchen. Darin plädiert der deutsche Vermögensforscher, der sich seit vielen Jahren mit den Themen Zukunft, Reichtum und sozialer Ungleichheit beschäftigt, für mehr Entscheidungsfreudigkeit und zeigt auf, wie jede:r von uns bereits mit kleinen Handlungen positive Veränderungen für eine bessere Zukunft anstoßen kann.

„Was ist schon normal?“ fragt sich Schriftstellerin Cornelia Travnicek in ihrem aktuellen Roman „Ich erzähle von meinen Beinen“. Darin behandelt sie das Thema ADHS und wie es sich anfühlt, mit Neurodivergenz zu leben. Neben ihrer Tätigkeit als Autorin ist die Niederösterreicherin, die Sinologie und Informatik studierte, als Projektmanagerin und Übersetzerin chinesischer Texte tätig.

Seit 2004 führt Meteorologe Marcus Wadsak durch das ORF-Wetter und klärt dabei über Wetterphänomene, Hitzewellen und die Folgen der menschengemachten Klimaerwärmung auf. Demnächst wird er nun für seine jahrzehntelange Arbeit mit dem renommierten Walther-Rode-Preis ausgezeichnet. Bereits im Juni gab es auch privat Grund zur Freude, als er im Wiener Prater seiner nunmehrigen Frau Therese Frank das Ja-Wort gab. Warum die auf Social-Media-Recht spezialisierte Rechtsanwältin, die auch ein Yogastudio leitet, dabei vor allem über die Empörung, die ihre Frisur in den sozialen Netzwerken ausgelöst hat, überrascht war, erzählt sie im Gespräch mit Barbara Stöckl.