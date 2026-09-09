ORF-Premiere für „Simpl Revue: Märchen ohne Ende“ von und mit Michael Niavarani und Jenny Frankl am 11. September

Wien (OTS) -

Prinzessinnen, die ohne Prinz besser dran sind, ein Wolf mit weichem Herzen und die achtziger Jahre als Antwort auf alle Krisen: Im Wiener Traditionskabarett Simpl wird das Märchenpersonal gründlich durcheinandergewirbelt. Die ORF-Premiere der „Simpl Revue: Märchen ohne Ende“ von Michael Niavarani und Jenny Frankl ist am Freitag, dem 11. September 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON zu sehen. Anschließend verbreiten Oliver Baier und seine Rateteams in den „Was gibt es Neues? – Classics“ (21.50 Uhr) gute Laune und Wissen – die witzigsten Sendungen, interessantesten Fragen und skurrilsten Dinge der Woche aus den vergangenen Jahren.

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Was passiert, wenn die Prinzessinnen ohne ihre Prinzen glücklicher sind, der böse Wolf eigentlich ein netter Kerl ist und die Lösung für alle Probleme die achtziger Jahre sind? Im Wiener Traditionskabarett Simpl wird aus diesen Gedanken eine sprühende Revue: „Märchen ohne Ende“ von Michael Niavarani und Jenny Frankl nimmt Märchenfiguren, Alltagsabsurditäten und die großen Krisen der Gegenwart aufs Korn. Bewaffnet mit Wortwitz, Kostümextravaganzen und politischen Spitzen liefert das Simpl-Ensemble – neben Niavarani und Frankl glänzen Joachim Brandl, Katharina Dorian, Bernhard Murg, Matthias Mamedof, Ariana Schirasi-Fard und Julian Loidl – einen außergewöhnlichen Märchenabend. Inszeniert von Michael Niavarani und Helena Steele, feierte die Produktion im Herbst 2025 ihre umjubelte Premiere. Der ORF zeigt die Aufzeichnung dieser turbulenten Revue, die beweist: Humor ist das Beste, was uns in verrückten Zeiten bleibt.