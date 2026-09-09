„Schauplatz Gericht“: Kampf ums Erbe und Schuss auf die VIP-Tribüne

Wien (OTS) -

In der aktuellen „Schauplatz Gericht“-Ausgabe präsentiert Peter Resetarits am Donnerstag, dem 10. September 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Fälle:

Kampf ums Erbe

Die betagte Frau R. aus Niederösterreich hat bereits vor ein paar Jahren ihre Hundezucht verloren, weil es der Amtstierarzt, ihrer Meinung nach, auf sie abgesehen hatte. Jetzt könnte sie auch noch ihre wertvolle Liegenschaft samt ihrem Wohnhaus verlieren. Zwei Freunde haben sie überredet, ihr Anwesen einem Immobilienmakler zu übertragen – gegen Bezahlung einer monatlichen Leibrente. Die beiden Freunde meinen, es sei Gefahr in Verzug, die Pflegerin von Frau R. trachte ihr nach dem Leben, da sie auf eine Erbschaft hofft. Das sei völlig aus der Luft gegriffen, meint der langjährige Rechtsanwalt von Frau R. Niemand wolle seine Mandantin umbringen. Außerdem sei Frau R. übervorteilt worden. Der Wert der Liegenschaft steht im krassen Missverhältnis zu den relativ geringen monatlichen Leibrentenzahlungen, meint der Anwalt. Und darüber hinaus hätte Frau R. aufgrund ihrer Demenz gar nicht mehr gewusst, was sie da unterschreibt.

Schuss auf die VIP-Tribüne

Es sollte ein spannender Fußball-Nachmittag für Hermann L. werden. Im August 2024 hatte er Karten für den VIP-Bereich im First-Vienna-Stadion. Die Spieler der Vienna und der Admira wärmten sich noch auf, als plötzlich ein Fußball durch die offene Türe des VIP-Zelts direkt auf den gedeckten Tisch von Herrn L. flog. Gläser und Teller gingen zu Bruch, die Scherben verletzten Hermann L. an den Armen. Seitdem leide der Angestellte an einem beidseitigen Tinnitus, denn der Ball sei mit einem lauten Knall am Tisch aufgekommen. Hermann L. hat die First Vienna auf 8.000 Euro Schadenersatz geklagt.