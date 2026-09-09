Finale des ORF-Kultursommers 2026: „Asmik Grigorian in Grafenegg“ am 13. September in ORF III und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Die international gefeierte Starsopranistin Asmik Grigorian begeisterte vergangenes Wochenende (4. September 2026) mit ihrem Konzertdebüt beim Grafenegg Festival. Gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung seines Chefdirigenten Fabien Gabel präsentierte die Ausnahmekünstlerin, die bereits 2023 als Solistin der Sommernachtsgala Gast in Grafenegg war, ein farbenreiches Programm, das die ganze Ausdruckspalette der Romantik zwischen lyrischer Innigkeit, dramatischer Leidenschaft und orchestraler Opulenz entfaltet. Der ORF zeigt zum Abschluss seines opulenten Kultursommer-Schwerpunkts am Sonntag, dem 13. September, um 20.15 Uhr in ORF III und auf ORF ON, eine Aufzeichnung dieses glanzvollen Abends von der Open-Air-Bühne am Wolkenturm.

Zu den Höhepunkten des Konzerts zählt die berühmte Arie „Casta diva“ aus Vincenzo Bellinis Oper „Norma“. Mit ihrer Bühnenpräsenz und unverwechselbaren Stimme verleiht Asmik Grigorian ihr eine ganz eigene emotionale Tiefe. Dem Zauber Bellinis stehen die dramatischen Klangwelten Richard Strauss’ gegenüber. Auszüge aus „Salome“ bringen Grigorians außergewöhnliche Fähigkeit zu expressiver Interpretation eindrucksvoll zur Geltung.

Für zusätzliche orchestrale Kontraste sorgen Werke von Giuseppe Verdi, Richard Strauss, Ottorino Respighi und Mel Bonis. Unter der Leitung von Fabien Gabel entwickelt das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich dabei ein facettenreiches Klangbild, das die vokalen Höhepunkte des Abends wirkungsvoll rahmt und die besondere Atmosphäre des Wolkenturms zum Klingen bringt.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.