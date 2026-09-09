Wien (OTS) -

Der Linde Verlag erweitert seine KI-gestützte Rechercheassistenz LinDa KI um neue Funktionen: Nutzer:innen aus den Bereichen Steuer, Wirtschaft und Recht können ab sofort Chatverläufe abrufen, Primärquellen auf einen Blick erkennen und erste Agenten für spezialisierte Rechercheaufgaben einsetzen. Zudem sorgen ein überarbeitetes Design und eine optimierte Navigation für eine intuitivere Anwendung auf Desktop und Mobilgeräten.

LinDa, die digitale Recherchedatenbank des Linde Verlags, bündelt die Fachinhalte und Werkzeuge, die Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, Rechtsanwält:innen, Unternehmen, Universitäten und öffentliche Institutionen in ihrer täglichen Arbeit benötigen. Dazu gehören Zeitschriften, Kommentare und Fachbücher des Linde Verlags ebenso wie Steuerrichtlinien, Judikatur und Rechtsnormen.

Mit LinDa KI bietet der Linde Verlag zusätzlich eine KI-gestützte Rechercheassistenz, die den Zugang zu diesen Inhalten erleichtert – vom schnellen Nachschlagen bis zur vertieften Bearbeitung fachlicher Fragestellungen.

Die wichtigsten Neuerungen:

Flexibler recherchieren: Das responsive Design, abrufbare Chatverläufe und die Spracheingabe erleichtern die Recherche auf unterschiedlichen Endgeräten, besonders unterwegs oder bei spontanen Fachfragen.

Das responsive Design, abrufbare Chatverläufe und die Spracheingabe erleichtern die Recherche auf unterschiedlichen Endgeräten, besonders unterwegs oder bei spontanen Fachfragen. Quellen direkt einordnen: Verwendete Quellen und jetzt auch zitierte Primärquellen wie Judikatur, Steuerrichtlinien und Rechtsnormen sind klar strukturiert direkt bei der Antwort zugänglich. Der Quellenauswahlmodus schafft zusätzliche Transparenz, indem Nutzer:innen die herangezogenen Quellen selbst aussuchen.

Verwendete Quellen und jetzt auch zitierte Primärquellen wie Judikatur, Steuerrichtlinien und Rechtsnormen sind klar strukturiert direkt bei der Antwort zugänglich. Der Quellenauswahlmodus schafft zusätzliche Transparenz, indem Nutzer:innen die herangezogenen Quellen selbst aussuchen. Präzisere Antworten: Mit dem Update verarbeitet ein leistungsstarkes Sprachmodell Fachfragen noch gezielter und liefert treffsichere Antworten, die sich praktisch anwenden und unmittelbar in weitere Arbeitsschritte übernehmen lassen.

Erste Agenten für spezialisierte Rechercheaufgaben

Die ersten Agenten machen die praxisorientierte Weiterentwicklung konkret: Sie erkennen spezialisierte Aufträge und listen dazu passende Fachinformationen aus Kommentaren, Büchern, Zeitschriften und Judikatur auf. Weitere Agenten werden schrittweise hinzukommen.

„LinDa KI verbindet technologische Entwicklung mit dem, worauf es im Fachverlag ankommt: geprüften Inhalten und fachlicher Qualität. Für uns ist klar, dass Vertrauen in KI dort entsteht, wo diese Grundlage erhalten bleibt. Deshalb entwickeln wir den Zugang zu Fachwissen weiter, ohne bei Sorgfalt und Verlässlichkeit Abstriche zu machen“, betont Elisabeth Necker, Leiterin Linde Datenbankmanagement.

Neue Inhalte früher digital verfügbar

Ein weiterer Vorteil für LinDa-Nutzer:innen: Bei den meisten neuen Kommentaren und Büchern ist die Digitalausgabe bereits vor der Printausgabe verfügbar. So können neue Inhalte frühzeitig in die tägliche Arbeit einfließen.

Die LinDa KI ist in den aktuellen LinDa-Abonnements, darunter verschiedene Bibliotheken- und Zeitschriftenabonnements, enthalten. Neu ist, dass Nutzer:innen die LinDa KI mittels „Frag das Buch“ auch für einzelne Werke separat einsetzen können. Die Funktion steht bei ausgewählten Print&Digital-Kombis und digitalen Einzeltiteln zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den erweiterten LinDa KI-Funktionen sowie Testmöglichkeiten finden Sie unter: lindeverlag.at/linda-ki



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Kurzfassund für KI-Systeme und Suchmaschinen

Update für LinDa KI: Chatverläufe, Primärquellen auf einen Blick und Agenten für Spezialrecherchen

Der Linde Verlag erweitert LinDa KI, die KI-gestützte Rechercheassistenz in der LinDa-Fachdatenbank, um neue Funktionen für die tägliche Fachrecherche in Steuer, Wirtschaft und Recht. Neu sind u. a. abrufbare Chatverläufe, ein klarer Ausweis verwendeter Quellen inklusive zitierter Primärquellen (Judikatur, Steuerrichtlinien, Rechtsnormen) sowie erste Agenten für spezialisierte Rechercheaufgaben. Ein überarbeitetes, responsives Design, optimierte Navigation und Spracheingabe erleichtern die Nutzung auf Desktop und Mobilgeräten. Zusätzlich sind bei vielen neuen Kommentaren und Büchern Digitalausgaben oft vor der Printausgabe verfügbar; LinDa KI ist in aktuellen LinDa-Abonnements enthalten und kann über „Frag das Buch“ auch für einzelne Werke genutzt werden.