  • 09.09.2026, 10:43:32
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Nach der Dürre – BioPower stellt 30.000 Euro für seine Bauernfamilien bereit

Österreichs größter Biogasproduzent ist verlässlicher Partner

Die beiden Geschäftsführer von Österreichs größtem Biogasproduzenten: Andreas Blochberger und Robert Schweizer
Krumbach (OTS) - 

Wochenlang kein ausreichender Regen, ausgetrocknete Böden und Bestände, die vertrocknen, bevor sie ausreifen konnten: Die anhaltende Dürre der vergangenen Monate hat der heimischen Landwirtschaft schwer zugesetzt. Auf vielen Feldern fiel die Ernte deutlich geringer aus als in einem normalen Jahr.

Für die Höfe bedeutet das weniger Ertrag bei gleichbleibender Arbeit – und das bei Kosten, die seit Jahren steigen, von Diesel über Saatgut bis zu den Maschinen. Für viele Bauernfamilien war das zu Ende gehende Erntejahr eines der schwierigsten seit langem. Genau in solchen Zeiten zeigt sich, was eine Partnerschaft wert ist.

Die BioPower GmbH mit Sitz in Krumbach (NÖ), Teil der Blochberger-Gruppe, reagiert nun mit einem freiwilligen Zuschlag für ihre landwirtschaftlichen Partner. Rund 30.000 Euro stellt Österreichs größter Biogasproduzent dafür bereit – ohne rechtliche Verpflichtung und ohne öffentliche Förderung.

Drei Euro je Tonne obendrauf

Das Geld wird nicht pauschal verteilt. Der freiwillige Zuschlag gilt für das Erntejahr 2027 und beträgt drei Euro je tatsächlich gelieferter und abgerechneter Tonne Trockensubstanz. Er kommt zusätzlich zum jeweils vereinbarten Grundpreis für den vertraglich vereinbarten Rohstoff dazu. Wer liefert, bekommt also mehr.

Bemerkenswert ist, woher das Geld stammt. BioPower arbeitet in einem geförderten Vergütungsmodell für Energie, eine höhere Vergütung ist darin nicht möglich. Jeder dieser drei Euro muss vom Unternehmen selbst erwirtschaftet werden.

„Wir können unseren Bauernfamilien das Wetter nicht abnehmen. Aber wir können freiwillig etwas dazulegen und ihnen sagen: Auf uns könnt ihr euch verlassen – gerade dann, wenn es schwierig wird“, sagt BioPower-Geschäftsführer Robert Schweizer.

Viele Höfe seit Jahrzehnten dabei

Auch im Unternehmen selbst verweist man auf die enge Verbindung zu den Lieferbetrieben. Viele Familien arbeiten seit Jahrzehnten mit BioPower zusammen, manche über zwei Generationen hinweg.

„Unsere Bauernfamilien sind keine austauschbaren Lieferanten. Wir denken nicht bis zur nächsten Ernte, sondern über die nächsten Jahrzehnte“, sagt Andreas Blochberger.

Mit dem Zuschlag will BioPower nicht nur die aktuellen Kosten abfedern. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit langfristig abgesichert werden. Im Unternehmen wird bereits daran gearbeitet, wie man die Bauernfamilien künftig weiter unterstützen kann.

Getragen wird diese Haltung von der gesamten Unternehmensgruppe. BioPower gehört zur Blochberger-Gruppe, einem Familienunternehmen aus Krumbach, das von den Brüdern Martin, Andreas und Franz Blochberger geführt wird. Neben Biogas ist die Gruppe in der Windkraft, der Photovoltaik und der Speichertechnologie tätig. Die Bauernfamilien liefern jenen Rohstoff, aus dem BioPower rund um die Uhr Energie und Dünger erzeugt – und sind damit ein fester Bestandteil dieser Wertschöpfung.

Auf einen Blick

  • Höhe: freiwilliger Zuschlag von 3 Euro je tatsächlich gelieferter und abgerechneter Tonne Trockensubstanz
  • Gilt für: Erntejahr 2027
  • Zusätzlich zum: jeweils vereinbarten Grundpreis für den vertraglich vereinbarten Rohstoff
  • Gesamtsumme: rund 30.000 Euro
  • Finanzierung: aus dem eigenen Unternehmensergebnis, keine Weitergabe öffentlicher Fördermittel
  • Unternehmen: BioPower GmbH, Krumbach (NÖ), größter Biogasproduzent Österreichs, Teil der Blochberger-Gruppe

Über die Blochberger-Gruppe

Die Blochberger-Gruppe ist ein niederösterreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Krumbach, geführt von den Brüdern Martin, Andreas und Franz Blochberger. Sie produziert in Summe regionalen Strom für bereits mehr als 170.000 Menschen in ganz Österreich. Zur Gruppe gehören:

  • BLOCH3 – Entwicklung und Betrieb von Windrädern und PV-Anlagen in den Regionen
  • BLOCH3 S – Planung und Betrieb von Batteriespeichern, um Regionen Energie-unabhängiger zu machen
  • Heimwatt – regionaler Stromtarif mit 8 ct/kWh (netto), fix für 20 Jahre, OHNE Inflationserhöhung, für Haushalte in Gemeinden mit Windprojekten von BLOCH3
  • BioPower – größter Biogasproduzent Österreichs; erzeugt aus landwirtschaftlichen Rohstoffen rund um die Uhr Energie und Dünger
  • TFS (TerraFlow Systems) – Technologieunternehmen für die Digitalisierung biogener Stoffströme

Rückfragen & Kontakt

Biopower GmbH
Telefon: 06642554282
E-Mail: [email protected]
Website: https://biopower.co.at/

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