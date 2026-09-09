Mariahilf: Kostenlose Schnupperkurse bei den Sportwochen im September

Wien (OTS) -

Von Montag, 14. September, bis Freitag, 25. September 2026 bieten Sportvereine aus Mariahilf an verschiedenen Standorten im Bezirk kostenlose Schnupperkurse und Trainingseinheiten an. Organisiert wird die Aktion von der Bezirksvorstehung Mariahilf gemeinsam mit den teilnehmenden Vereinen.

„Die Mariahilfer Sportwochen zeigen, wie vielfältig das Sportangebot in unserem Bezirk ist“, sagt Bezirksvorsteherin Julia Lessacher, die alle Bezirksbewohner*innen einlädt, teilzunehmen und die Vereine und ihr Angebot kennenzulernen.

Das Programm der Sportwochen umfasst unter anderem Gymnastik, Yoga, Tanz, Kampfsport, Qi Gong und Tai Chi für Senior*innen, Turnen und Sportklettern am Flakturm im Esterhazypark oder ein Fußball-Schnuppertraining für Mädchen und Burschen im Alter von 5 bis 17 Jahren.

Das vollständige Programm der Mariahilfer Sportwochen mit allen Terminen und Kontaktdaten und Anmelde-Modalitäten findet sich online unter mariahilf.wien.gv.at

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel. 01/4000-06116 bzw. [email protected]. (Schluss) bv/red