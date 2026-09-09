Westlife bringen 25 Jahre Welthits nach Ischgl und eröffnen die Wintersaison 2026/27

Ischgl (OTS) -

Vom Soundtrack einer ganzen Generation auf die große Ischgl-Bühne: Am 28. November 2026 feiern Westlife ihr 25-jähriges Jubiläum im Herzen der Tiroler Alpen – mit weltweiten Hits, großen Emotionen und einem Eröffnungswochenende, das die ersten Abfahrten auf den Pisten mit einem internationalen Pop-Spektakel verbindet.

Am 28. November 2026 bringt die weltweit bekannte Popgruppe Westlife ihre Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum zum „Top of the Mountain“-Eröffnungskonzert nach Ischgl. Sie liefert den emotionalen Soundtrack zum Start der Wintersaison und präsentiert ein euphorisches, hitreiches Set, das ihre außergewöhnliche 25-jährige Karriere von zeitlosen Balladen bis hin zu weltweiten Chartstürmern umfasst.

In den letzten 25 Jahren haben sich Westlife zu einer der erfolgreichsten Popgruppen aller Zeiten entwickelt. Ihre Songs sind über Generationen hinweg Teil persönlicher Erinnerungen geworden. Ihre Musik wurde weltweit über 3 Milliarden Mal gestreamt; sie haben weltweit 36 Nummer-1-Alben und 14 Nummer-1-Singles in Großbritannien erreicht (womit sie nur hinter Elvis Presley und den Beatles liegen), über 55 Millionen Tonträger verkauft, mehr als 1 Milliarde Aufrufe auf YouTube verzeichnet und weltweit mehr als 6 Millionen Konzertkarten verkauft. Allein für die „Wild Dreams Tour“ wurden über 1,2 Millionen Tickets verkauft. Seit ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2019 hat die Band über 200 Konzerte in 30 Ländern gegeben. Westlife sind nach wie vor die meistverkaufte Album-Band des 21. Jahrhunderts in Großbritannien und Irland.

Westlife sagten: „In diesem Jahr jährt sich zum 25. Mal der Beginn dieser unglaublichen gemeinsamen Reise, und es fühlt sich immer noch an, als wäre es erst der Anfang. Die Unterstützung durch unsere Fans war unglaublich, und es ist etwas ganz Besonderes, dies mit dieser Welttournee, neuer Musik und einem brandneuen Album zu feiern. Wir können es kaum erwarten, euch alle auf Tour zu sehen und dieses nächste Kapitel gemeinsam zu erleben.“

Saisonauftakt in der Silvretta Arena Ischgl/Samnaun am 26. November 2026

In Ischgl steht dieses Jubiläum nun in einem ganz besonderen Rahmen im Mittelpunkt: Berge statt Arena, Winterluft statt Hallendach, die ersten Skitage statt der täglichen Konzertroutine. Die Skisaison in der Silvretta Arena Ischgl/Samnaun beginnt bereits am 26. November 2026. Zwei Tage später werden die ersten Schwünge auf der Piste von den größten Hits von Westlife begleitet. Mit Songs wie „You Raise Me Up“, „Uptown Girl“ und „Flying Without Wings“ bringt die Band einige ihrer bekanntesten Klassiker nach Tirol. Gleichzeitig steht das Jahr 2026 ganz im Zeichen von „25 – The Ultimate Collection“, die Fan-Favoriten mit neuem Material verbindet. Der Ticketpreis beträgt 100 Euro für Erwachsene und 62 Euro für Kinder. Das Ticket gilt gleichzeitig als Tages-Skipass, sodass Konzertbesucher vor der Show einen ganzen Tag auf den Pisten von Ischgl verbringen können.

Westlife kommen im Rahmen der Europa-Etappe ihrer „Westlife 25: The Anniversary World Tour“ nach Ischgl, zu der auch Konzerte in Paris, Kopenhagen, Stockholm und Amsterdam sowie am 26. November in Köln und Zürich gehören.

25 Jahre Hits treffen auf den ersten Schnee

25 Jahre Westlife bedeuten mehr als nur Plattenverkäufe. Es sind Lieder, die die Menschen seit einem Vierteljahrhundert begleiten, und die Momente, die damit verbunden sind.

Beim „Top of the Mountain“-Eröffnungskonzert trifft ein Stück Popgeschichte auf eine der außergewöhnlichsten Konzertkulissen der Alpen. Wintersport und Musikfans dürfen sich auf großartige Songs, Emotionen und jede Menge Mitsing-Momente freuen.

Drei neue 8er-Sesselbahnen der D-Line bis zum Winter 2026/2027

Die Silvrettaseilbahn AG investiert 50 Millionen Euro in drei neue 8er-Sesselbahnen der D-Line: HÖLLBODEN C1 und SASSGALUN C3 wurden 2025 gebaut, HÖLLKAR C2 folgt 2026. Alle Bahnen werden mit Wetterschutzdächern, beheizten Sitzen und – erstmals in der Silvretta Arena – dem Ein- und Ausstiegsüberwachungssystem AURO von Doppelmayr ausgestattet sein.

Höllkar und Sassgalun werden auf den bestehenden Trassen errichtet. Die neue Höllboden-Bahn wird ihre Bergstation etwa 500 Meter östlich der Idalp zwischen den Pisten 10 und 11 haben und soll damit die Anbindung im Bereich Höllboden/Idalp deutlich verbessern. Zudem werden auf den Dächern der neuen Bahnen über 1.200 m² Photovoltaikmodule mit einer Gesamtleistung von 274,5 kWp installiert.

Schnallt die Skier an, atmet die Winterluft ein und feiert mit Westlife: Ischgl läutet am 26. November die Skisaison ein – und setzt mit dem „Top of the Mountain“-Eröffnungskonzert am 28. November 2026 gleich zu Beginn ein erstes großes Highlight des Winters.

Alle Details zum Konzert und zum Saisonstart finden Sie unter www.ischgl.com.