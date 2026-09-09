Grüne Wien/Berner, Arsenovic: Kultur-Euro bringt Betriebe weiter unter Druck

Wien (OTS) -

Der Kultur-Euro, wie er aktuell von der rot-pinken Stadtregierung geplant ist, wird Kulturbetriebe weiter unter Druck bringen, kritisiert die Kultursprecherin der Grünen Wien. „Statt die Kulturszene mit neuen Mitteln zu stärken, sollen sich die Kulturbetriebe offensichtlich am eigenen Schopf aus dem Sparsumpf ziehen – das kann so nicht funktionieren“, so Berner.



Auch wenn die Grünen hinter der Idee eines Kultur-Euros stehen - dh zur Idee einer Abgabe, die zweckgewidmet für Kulturförderung verwendet werden soll – darf die Abgabe aber nicht auf Kosten der Kulturbetriebe und der Wiener:innen gehen.

„Wien verzeichnet im Tourismus mehr als 20 Millionen Nächtigungen pro Jahr – die meisten Tourist:innen kommen wegen der Kultur nach Wien. Wenn Kulturbetriebe weiter unter Druck gesetzt werden, ist das auch für den Tourismus nachteilig. Die Tourismusabgabe wurde ja 2026 schon von rund 3 auf 5 Prozent erhöht, hier könnte man einfach Geld aus der Abgabe zweckwidmen“, so Tourismussprecher Hans Arsenovic. „Rot-Pink wollen aber lieber die Wiener:innen hier zur Kasse bitten statt aus der Tourismusabgabe Geld zweckzuwidmen – völlig unverständlich“, so Berner.



Die Grünen fordern die Lukrierung des Kultur-Euro aus der Tourismusabgabe und haben dazu schon in der Vergangenheit Vorstöße im Wiener Gemeinderat gemacht. „Wir werden hier weiterhin dranbleiben“, so Berner und Arsenovic abschließend.