  • 09.09.2026, 10:07:32
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AVISO: Lokalaugenschein bei Schwerpunktaktion gegen Jugendkriminalität

Mit Innenminister Karner, Landespolizeivizepräsident Csefan und Bezirksvorsteher Resch – 10. September 2026, 17 Uhr, Bahnhof Heiligenstadt

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner, der Wiener Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan und der Bezirksvorsteher von Döbling, Daniel Resch, nehmen im Rahmen eines Lokalaugenscheins an einer Schwerpunktaktion der Polizei gegen Jugendkriminalität teil. Im Fokus stehen Raub- und Gewaltdelikte an Kindern und Jugendlichen.

Wann: 10. September 2026, 17 Uhr

Wo: Bahnhof Heiligenstadt, 1190 Wien (Treffpunkt Haupteingang, 1190 Wien, Boschstraße 6)

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/36kj9dk8

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Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
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