  • 09.09.2026, 10:06:32
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Gleichenfeier für 50 geförderte Mietwohnungen im Königstetter Viertel in Tulln

LR Teschl-Hofmeister: „Mit gefördertem Wohnbau schaffen wir qualitätsvollen und leistbaren Wohnraum für die Menschen in Niederösterreich“

St. Pölten (OTS) - 

Mit der gestrigen Gleichenfeier für das Wohnbauprojekt der TULLNBAU Gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgenossenschaft im Königstetter Viertel wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht. Insgesamt entstehen hier 49 neue und eine sanierte, geförderte Mietwohnung, die künftig modernen Wohnraum für die Menschen in der Region bieten werden.

„Leistbarer Wohnraum ist eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass Menschen gerne in Niederösterreich leben und hier auch ihre Zukunft gestalten können. Mit der Wohnbauförderung schaffen wir die Rahmenbedingungen dafür, dass in unseren Gemeinden qualitätsvoller und gleichzeitig leistbarer Wohnraum entsteht. Das Projekt der TULLNBAU in Tulln ist dafür ein gelungenes Beispiel: 50 geförderte Mietwohnungen, die den aktuellen Anforderungen entsprechen und den Menschen langfristig ein sicheres Zuhause bieten“, betonte Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die Wohnhausanlage wird mit Unterstützung der NÖ Wohnbauförderung umgesetzt und erweitert das Angebot an qualitätsvollen Wohnungen in Tulln. Die Gleichenfeier macht den erfolgreichen Baufortschritt sichtbar und unterstreicht die Bedeutung des Projekts für die weitere Entwicklung des Wohnstandortes. Nach der Fertigstellung werden die neuen Wohnungen zeitgemäßes Wohnen mit langfristig attraktiven Wohnkosten verbinden und zusätzlichen Wohnraum für Menschen in der Region schaffen. Die Gesamtbaukosten betragen über acht Millionen Euro.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]

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