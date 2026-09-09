10 Tbps an Bandbreite für Live-Stream

Wien, 09.September 2026 (OTS) -

Big Blue Marble hat einen führenden europäischen öffentlich-rechtlichen Sender bei der Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Live-Stream unterstützt. Während eines der reichweitenstärksten Spiele des Turniers wurde über Amazon CloudFront mehr als 10 Tbps an Bandbreite bereitgestellt. Damit erzielte Big Blue Marble einen neuen Rekord bei der Live-Streaming-Auslieferung für den Sender. Möglich wurde dies durch den Einsatz einer leistungsfähigen Multi-CDN-Plattform für dessen nationale und regionale Services.

Hinter der Stream-Ausspielung stand ein proaktiv angelegtes Support-Modell, das auf den Erfahrungen der vorherigen Europameisterschaft aufbaute. Die Professional-Services-Teams von Big Blue Marble waren bei jedem Spiel im Einsatz, standen in kontinuierlichem Kontakt mit dem Betriebsteam des Senders und überwachten das Service in Echtzeit. In zahlreichen Fällen erkannten und lösten sie Unregelmäßigkeiten, bevor diese den Sender oder seine Zuschauerinnen und Zuschauer erreichten. Zudem arbeitete Big Blue Marble eng mit dem AWS Countdown Premium Team zusammen, einem AWS-Service mit dediziertem Engineering-Support für geschäftskritische Events. Dies stärkte zusätzlich die operative Bereitschaft für die Spiele mit der höchsten Nachfrage.

„Traffic-Rekordwerte sollten für Zuschauer unsichtbar bleiben“, sagt Krzysztof Bartkowski, CEO Streaming & Cloud Media bei Big Blue Marble. „Die Herausforderung besteht darin, einen rasanten Nachfrageanstieg abzufedern, die frühesten Anzeichen eines Problems zu erkennen und zu handeln, bevor sie sich auf das Publikum auswirken. Große Live-Sportereignisse erfordern Streaming in Broadcast-Qualität. Wir haben eng mit unserem Broadcast-Partner zusammengearbeitet, um diesen Standard während des gesamten Turniers sicherzustellen.“

Die Weltmeisterschaft war das dritte große Sportereignis, das Big Blue Marble und der Sender gemeinsam umgesetzt haben. Nach der Fußball-Europameisterschaft unterstützte Big Blue Marble die Multi-CDN-Plattform des Senders auch während der Olympischen Spiele 2024. Jede dieser Großveranstaltungen hat zu gemeinsamen Prozessen und Best Practices im landesweiten Streaming beigetragen. Die nächste große Bewährungsprobe steht mit der Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2028 bevor, bei der ein weiteres Wachstum der Online-Reichweiten erwartet wird.

Big Blue Marble präsentiert seine End-to-End-Streaming-Kompetenz inklusive der CDN- und Professional Services für große Live-Events auf der IBC 2026 in Amsterdam vom 11. bis 15. September in Halle 5, Stand A63.

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

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