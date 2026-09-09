Neue Energiekrise: Burgenland Energie sichert Kunden stabile Gaspreise für die kommende Heizperiode

Eisenstadt (OTS) -

Gaspreise auf internationalen Märkten wieder auf Krisenniveau – Burgenland Energie hat Gasmengen und -preise für die kommende Heizperiode bereits abgesichert – Bestandskunden-Preis bleibt trotz massiver Preissteigerungen stabil bei 4,9 Cent/kWh – Wärmepumpe als Weg in die dauerhafte Energieunabhängigkeit

Die Fortsetzung des Iran-Krieges und die anhaltenden Einschränkungen der Energieexporte aus dem Mittleren Osten haben Europa mitten in eine neue Energiekrise geführt. Die Gaspreise auf den europäischen Großhandelsmärkten sind in den vergangenen Wochen massiv gestiegen. Der europäische Referenzpreis TTF liegt aktuell bei mehr als 70 Euro pro Megawattstunde und damit wieder auf einem außergewöhnlich hohen Niveau.

Für Europa trifft diese Entwicklung auf eine grundlegend veränderte Versorgungssituation. Seit dem Ende der russischen Pipeline-Lieferungen über die Ukraine ist Österreich stärker auf alternative Bezugsquellen und den europäischen Gasmarkt angewiesen. Gleichzeitig erhöhen geopolitische Spannungen im Mittleren Osten die Unsicherheit auf den internationalen Energiemärkten. Europa steht damit im Wettbewerb mit anderen Weltregionen um verfügbare LNG-Mengen. Katar, der weltweit größte LNG-Exporteur, hat seine Lieferungen stark eingeschränkt und macht bei einzelnen Kunden “höhere Gewalt” für die eingeschränkten LNG-Lieferungen geltend.

Burgenland Energie hat rechtzeitig für den Winter vorgesorgt

Für die Gaskundinnen und Gaskunden der Burgenland Energie bedeutet diese neuerliche internationale Energiekrise jedoch keine Preisunsicherheit für die kommende Heizperiode. Die Burgenland Energie hat frühzeitig vorgesorgt und die benötigten Gasmengen für ihre Kundinnen und Kunden bereits vor Beginn der Heizperiode beschafft. Burgenland Energie hat die Gasversorgung seiner Kunden auch durch Gasspeicher abgesichert, der Speicherfüllstand liegt aktuell bei 100 % (jener in gesamt Österreich liegt aktuell bei rund 68%).Gleichzeitig wurden die Preise entsprechend abgesichert.

Bereits mit Ende der vergangenen Heizperiode konnten sich Kundinnen und Kunden der Burgenland Energie ihren neuen Gaspreis von 4,9 Cent pro Kilowattstunde sichern. Dieser Preis bleibt für die kommende Heizperiode bis Ende März 2027 stabil – unabhängig von den aktuellen massiven Preissteigerungen auf den internationalen Großhandelsmärkten.

„Wir haben aus den Energiekrisen der vergangenen Jahre gelernt und frühzeitig Verantwortung übernommen. Während die internationalen Gaspreise durch die LNG-Lieferengpässe als Folge des Irankriegs wieder massiv steigen und Europa mit großen Unsicherheiten in die kommende Heizperiode geht, haben wir die benötigten Mengen für unsere Kundinnen und Kunden frühzeitig beschafft und die Preise abgesichert. Unsere Kunden können sich darauf verlassen: Die Versorgung ist mit Gasspeichern gesichert und der Gasfixpreis für unsere Bestandskunden – das beste Angebot im Burgenland – bleibt“, so Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie.

Energieunabhängigkeit ist die nachhaltigste Absicherung

Die aktuelle Entwicklung zeigt gleichzeitig erneut, wie stark fossile Energiepreise von internationalen Krisen, geopolitischen Konflikten und globalen Lieferketten abhängig sind. Wer diese Abhängigkeit dauerhaft reduzieren möchte, kann mit den Unabhängigkeitsangeboten der Burgenland Energie den nächsten Schritt setzen.

Mit PumpenPeter, dem Wärmepumpenangebot der Burgenland Energie, können Haushalte ihre bestehende Öl- oder Gasheizung durch eine moderne Wärmepumpe ersetzen und Wärme auf Basis erneuerbarer Energie erzeugen. Damit lässt sich die Abhängigkeit von internationalen Gaspreisentwicklungen dauerhaft reduzieren.

Stephan Sharma: „Die beste Antwort auf internationale Energiekrisen ist langfristig die Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten. Mit erneuerbarem Strom aus unserer Region und modernen Wärmepumpen können wir unsere Häuser sicher, leistbar und nachhaltig beheizen. Jede Gasheizung, die wir durch eine Wärmepumpe ersetzen, macht uns ein Stück unabhängiger von Krisen und Preisentwicklungen, die wir im Burgenland nicht beeinflussen können.“

Mit stabilen Gaspreisen für die kommende Heizperiode und Wärmepumpen-Angeboten wie PumpenPeter verfolgt die Burgenland Energie damit zwei Ziele: kurzfristig Sicherheit und stabile Preise für ihre bestehenden Kundinnen und Kunden und langfristig größtmögliche Energieunabhängigkeit für jeden einzelnen im Burgenland.