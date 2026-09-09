Österreichischer Buchpreis 2026: 16 Nominierungen

Wien (OTS) -

Die Nominierten für den Österreichischen Buchpreis 2026 stehen fest: Insgesamt 16 Titel wurden für die Longlist Buchpreis und die Longlist Debütpreis ausgewählt.



Seit Ausschreibungsbeginn haben die fünf Jurymitglieder insgesamt 102 belletristische, essayistische, lyrische und dramatische Werke gesichtet, die zwischen 10. Oktober 2025 und 7. Oktober 2026 erschienen sind bzw. noch erscheinen werden.



Die Nominierungen für den Österreichischen Buchpreis in alphabetischer Reihenfolge:

Longlist Buchpreis

Anna Baar: Amseln (Wallstein, August 2026)

Birgit Birnbacher: Sie wollen uns erzählen (Zsolnay, März 2026)

Laura Freudenthaler: Iris (Jung und Jung, Februar 2026)

Norbert Gstrein: Im ersten Licht (Carl Hanser, Februar 2026)

Elias Hirschl: Schleifen (Zsolnay, Jänner 2026)

Stefan Kutzenberger: Die Liste der Lebenden (Picus, März 2026)

Ulli Lust: Die Frau als Mensch: Schamaninnen (Reprodukt, Februar 2026)

Robert Menasse: Die Lebensentscheidung (Suhrkamp, Februar 2026)

Sabine Scholl: Die zweite Haut (Weissbooks, Oktober 2025)

Vladimir Vertlib: Der Jude der Kaiserin (Residenz, Februar 2026)

Longlist Debütpreis

Verena Bogner: I am cringe, but I am free (park x ullstein, April 2026)

Bianca Jankovska: Fuckgirl (Haymon, März 2026)

Marlen Mairhofer: Alice (Jung und Jung, August 2026)

Nina Temann: oh augen, eigene oper (Gedichte) (poetenladen Verlag, Juni 2026)

David Vajda: Diamanten (Hanser Berlin, Februar 2026)

Una Wiener: Der Fall Korsakoff (Klever, September 2026)

Jury

Die Jury für den Österreichischen Buchpreis setzt sich 2026 aus Uta Degner (Literaturwissenschaftlerin, Universität Innsbruck), Markus Köhle (Autor, Literaturveranstalter), Lara Sielmann (Literaturkritikerin, Deutschlandfunk Kultur), Julia Zarbach (Literaturjournalistin, Ö1) und Helmut Zechner (Buchhändler, Buchhandlung Heyn) zusammen.

Bekanntgabe der Shortlist Buchpreis und Shortlist Debütpreis am 14. Oktober

Die fünf nominierten Werke der Shortlist für den Österreichischen Buchpreis und die drei Titel für die Debütpreis-Shortlist werden am 14. Oktober 2026 verkündet.

Preisverleihung zum Auftakt der Buch Wien (25. bis 29. November 2026)

Am Abend der Preisverleihung, am Montag, den 23. November 2026 wird verlautbart, wer von den Nominierten den Österreichischen Buchpreis bzw. den Debütpreis erhält.



Die Preisträgerin bzw. der Preisträger des Österreichischen Buchpreises erhält 20.000 Euro, die vier anderen Finalist:innen jeweils 2.500 Euro. Der Debütpreis ist mit 10.000 Euro dotiert, die beiden weiteren Debütpreis-Finalist:innen bekommen ebenfalls 2.500 Euro. Der Österreichische Buchpreis wird vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien ausgerichtet.

Jetzt im Handel: Leseproben

Anlässlich der Bekanntgabe der Longlist des Österreichischen Buchpreises sowie der Debütpreis-Longlist erscheint eine Broschüre mit ausführlichen Leseproben der nominierten Titel. Die Broschüre ist in vielen österreichischen Buchhandlungen ab sofort kostenlos erhältlich.

Save the Date: Lesung Shortlist Debüt

Am Mittwoch, den 11. November um 19 Uhr lesen die drei Autor:innen der Shortlist Debüt in der AK Bibliothek Wien. Weitere Informationen folgen bei der Verkündung der Shortlist am 14. Oktober.

Downloads & Links

Alle Details zum Österreichischen Buchpreis finden Sie auf unserer neu gestalteten Website buecher.at/oesterreichischer-buchpreis/.

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