Morgen starten die Technology Talks Austria 2026

Wien (OTS) -

Morgen geht es los: Die mittlerweile in Wien fest etablierten und von der österreichischen FTI-Community getragenen Technology Talks Austria widmen sich am 10. und 11. September 2026 unter dem Titel „Empowering Europe: Technological Leadership for a Resilient Future“ wesentlichen Zukunftsfragen für Europa und Österreich – im unmittelbaren Anschluss an das heute stattfindende FFG-Forum.

Die zentrale Frage lautet: Wie kann Europa wissenschaftliche Exzellenz in technologische Führungsrolle, industrielle Stärke, strategische Autonomie und langfristige Resilienz umsetzen? In sechs Plenary Sessions, zwölf Workshops, zwei Keynotes und zahlreichen Special Events werden unterschiedliche Aspekte dieser Frage von 800 Teilnehmenden und mehr als 30 Plenar-Speaker:innen erörtert.

Hochkarätige Speaker:innen

Auf der Bühne diskutieren u. a. Christian Ehler (EU-Parlament), Jo De Boeck (imec), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (EU-Parlament), Dominique Foray (EPFL Lausanne), Sabine Herlitschka (Infineon/IV), Lars Reger (NXP Semiconductors) und Natalie Guichard (EDA) über resiliente Infrastrukturen, Innovationsökosysteme, industrielle Führungsfähigkeit, Dual-Use-Technologien und technologische Souveränität. Zudem geht es um EU-Rahmenbedingungen und Lehren aus erfolgreichen Innovationssystemen.

Workshops und Special Events

Die Plenary Sessions werden durch zwölf Workshops vertieft. Im Fokus stehen dabei Anwendungen – von Quantentechnologien und Künstlicher Intelligenz bis zu Start-ups und digitaler Souveränität. Ein neuer Gesundheitsschwerpunkt widmet sich dem European Health Data Space und „Hospital@Home“.

Neben diesen Formaten bieten Exhibition Area, Side Events, Breakfast Events und Networking zahlreiche Möglichkeiten für Austausch, neue Kooperationen und persönliche Begegnungen. Auch junge Forschende und Studierende erhalten mit dem TU Austria Innovation Marathon, dem Falling Walls Lab und dem ASciNA Tech Innovation Award eine eigene Bühne.

Zwei Tage – ein Ticket

Die Technology Talks Austria wollen den Austausch innerhalb der gesamten FTI-Community ermöglichen. Deshalb wurde der Ticketpreis für das zweitägige Programm bewusst attraktiv gehalten: Das reguläre Ticket kostet 250 Euro, Studierende bis 27 Jahre zahlen 125 Euro.

Presseakkreditierung

Medienvertreter:innen können sich unter [email protected] akkreditieren.

Bitte unter Angabe von Name, Medium und den gewünschten Veranstaltungstagen.

Getragen von der österreichischen FTI-Community

Veranstaltet werden die Technology Talks Austria vom AIT Austrian Institute of Technology in enger Kooperation mit dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, dem Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft und der Industriellenvereinigung.

Als wissenschaftliche Partner sind acatech, AIT, Christian Doppler Gesellschaft, Forschung Austria, Institute of Science and Technology Austria, TU Austria, Österreichische Akademie der Wissenschaften und Österreichischer Wissenschaftsfonds eingebunden.

Starke Partnerschaften

Als Event-Partner mit an Bord sind JOANNEUM RESEARCH/Land Steiermark und TU Austria (TU Wien, TU Graz, Montanuni Leoben). Partnerschaften wurden weiters fixiert mit AI Factory Austria AI:AT, accent, ams OSRAM, AT&S AG, Austrian Cooperative Research (ACR), Austria Innovativ, Austria Presse Agentur APA, Austria Wirtschaftsservice (AWS), Boehringer Ingelheim, Bosch, Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV), Cercle Diplomatique, Die Presse, ESA Phi-Lab Austria, ESBS Austria, Gaia-X-Hub Austria, InnoRegio Styria, Innovation Salzburg, Kunsthalle Wien, Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), message, Salzburg Research, Siemens Healthineers, Steirische Wirtschaftsförderung SFG, MuseumsQuartier Wien, Neat, Plattform Industrie 4.0, Stadt Wien, Tecnet Equity, TU Wien Spinoff Factory, UNICEF, Verein zur Förderung von Forschung und Innovation (VFFI), Volkshilfe Wien und Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

Technology Talks Austria 2026

10. und 11. September 2026

MuseumsQuartier Wien

Im Anschluss an das FFG-Forum am 9. September

Programm, Speaker und Tickets: www.technology-talks-austria.at