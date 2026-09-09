TesTIERtag: Was wird aus meinem Tier, wenn ich nicht mehr da bin?

Wien/Vösendorf (OTS) -

In der "Woche des guten Testaments" wird international darüber informiert, wie man sein Hab und Gut wunschgemäß an bestimmte natürliche oder juristische Personen aufteilt und über das Leben hinaus Gutes bewirken kann! Ergänzend geht es um Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und praktische Frage: Was wird aus meinem Tier, wenn ich nicht mehr da bein - vorübergehend oder auf Dauer?

Dr.in Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins / Tierschutz Austria

Zwei Nachmittage, ein Ziel: Vorsorge für Mensch und Tier

Der TesTIERtag findet am Samstag, 26. September 2026, und am Donnerstag, 1. Oktober 2026, jeweils ab 13:30 Uhr (bis ca. 16:00 Uhr) im Tierschutzhaus des Wiener Tierschutzvereins, Triester Straße 8, 2331 Vösendorf, statt. Im Anschluss an die Vorträge ist eine kostenlose Führung über das Gelände möglich.

Die Vorträge behandeln:

gesetzliche Erbfolge und Möglichkeiten der Selbstbestimmung mit einem Testament

Vorsorgevollmacht versus gerichtlich ernannte:r Erwachsenenvertreter:in

Grundinformationen zur Patientenverfügung

Vorsorge für das eigene Haustier, sollte man sich kurzfristig oder auf Dauer nicht mehr um sein Tier kümmern können.

Teil der Wochen des guten Testaments

Der TesTIERtag steht im Kontext der Initiative Vergissmeinnicht.at, die rund 100 österreichische gemeinnützige Organisationen vereint.

Gerne können Sie unsere Broschüre „Was Sie rund um das Testament wissen sollten“ und unseren Folder „Testament & Vorsorge“ inkl. Vorsorgeprogramm für Ihre Haustiere unter [email protected] bestellen.

Anmeldung

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis 19. September 2026 erforderlich. Bitte Name, Anschrift, E-Mail und Telefon angeben.

E-Mail: [email protected]

Telefon: 01/699 24 50 DW 18

Ein telefonischer Erstkontakt durch Präsidentin Dr.in Petrovic oder eine Kollegin der Verlassenschaftsabteilung ist auf Wunsch möglich.

Medienhinweis

Vertreter:innen von Medien sind zu beiden TesTIERtagen herzlich eingeladen. Interviews mit Präsidentin Dr.in Madeleine Petrovic sowie Einblick ins Tierschutzhaus können vorab vereinbart werden. Bildmaterial auf Anfrage.

Fotos (honorarfrei)

TesTIERtag