Neue Leiterin der Abteilung Landesstraßenbau und -verwaltung

St. Pölten (OTS) -

Dipl.-Ing. Dr. Katharina Böhm wurde in der gestrigen Sitzung der Niederösterreichischen Landesregierung mit sofortiger Wirkung zur neuen Leiterin der Abteilung Landesstraßenbau und -verwaltung (ST4) des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt. Sie folgt in dieser Funktion auf Rainer Irschik, der mit 1. Juni 2026 zum Leiter der Gruppe Straße bestellt wurde.

Böhm trat 2016 in den NÖ Landesdienst ein und war zunächst in der Abteilung Straßenbetrieb (ST2) tätig. Dort leitete sie den Fachbereich Liegenschaften und Umwelt und war ab Dezember 2020 auch Stellvertreterin des Abteilungsleiters. Seit Juli 2025 ist sie in der Abteilung Allgemeiner Straßendienst (ST1) für den Fachbereich Strategisches Controlling verantwortlich und zugleich Stellvertreterin des Abteilungsleiters.

Nach dem Abschluss der HTBLuVA Mödling im Bereich Bautechnik und Umwelttechnik absolvierte Böhm das Studium der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien, wo sie anschließend auch ihr Doktoratsstudium abschloss. Berufliche Erfahrungen sammelte sie unter anderem als wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Instituten für Abfallwirtschaft sowie für Holztechnologie und Nachwachsende Rohstoffe der Universität für Bodenkultur Wien. Darüber hinaus war sie über mehrere Jahre in der universitären Lehre tätig.