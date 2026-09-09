Einladung zur Presseexkursion: Vermessung der Pasterze am Großglockner | 17.9.2026

Innsbruck (OTS) -

Aktuell ist die Pasterze Österreichs größter Gletscher, aber wie lange noch? Was ist übrig von der letzten nährenden Eisverbindung zur Gletscherzunge und wie wirkt sich der Rekordsommer auf die Eismassen aus? Die Experten des Gletschermessdiensts des Österreichischen Alpenvereins sind Mitte September vor Ort, um die aktuellen Daten zu erheben. Für Medienvertreter:innen machen sie die Wissenschaft rund um Eis, Permafrost und Fels greifbar und laden zur Presseexkursion in das Herz der sterbenden Gletscherwelt.

TERMIN:

17. September 2026 (14 Uhr bis ca. 18 Uhr)

ORT:

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, Großglockner Hochalpenstraße

PROGRAMM:

Pressegespräch auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Information über den aktuellen Zustand der Pasterze und der heimischen Gletscher allgemein, Auswirkungen des Hitzesommers, Ablauf der Messarbeiten, Einblick in die Veränderung der Gletscher, Information zum Thema Permafrost und zu aktuellen Felssturzereignissen.

Information über den aktuellen Zustand der Pasterze und der heimischen Gletscher allgemein, Auswirkungen des Hitzesommers, Ablauf der Messarbeiten, Einblick in die Veränderung der Gletscher, Information zum Thema Permafrost und zu aktuellen Felssturzereignissen. Wanderung zum Aussichtspunkt am Gamsgrubenweg. Eindrucksvoller und aufschlussreicher Blick auf Pasterze und Großglockner (ca. 2 Stunden Gehzeit)

GESPRÄCHSPARTNER:INNEN:

Dr. Andreas Kellerer-Pirklbauer und Dr. Gerhard Karl Lieb , Leiter des Gletschermessdienstes des Österreichischen Alpenvereins / Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz

und , Leiter des Gletschermessdienstes des Österreichischen Alpenvereins / Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz Mag. Birgit Kantner , Abteilung Raumplanung und Naturschutz im Österreichischen Alpenverein

, Abteilung Raumplanung und Naturschutz im Österreichischen Alpenverein Weitere Teilnehmer:innen tba

ANMELDUNG:

Bitte um Anmeldung bis spätestens 14. September per Mail an [email protected].

Presseexkursion Pasterze - ÖAV Gletschermessdienst

Der Gletschermessdienst des Österreichischen Alpenvereins gibt Einblick in die Messarbeiten an Österreichs prominentestem sterbenden Gletscher.

Datum: 17.09.2026, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, Großglockner Hochalpenstraße