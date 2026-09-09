ÖAMTC: Staus am letzten großen Ferienwochenende

Wien (OTS) -

Während Urlaubsnachzügler noch Richtung Süden aufbrechen – die Nebensaison ist sehr beliebt – werden viele aus Kroatien und Italien Richtung Norden unterwegs sein, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Es enden die Ferien in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und in der Steiermark sowie in Bayern und Baden-Württemberg. Samstagvormittag wird noch Einiges Richtung Süden los sein, am Nachmittag und am Sonntag wird der Verkehr Richtung Norden stark zunehmen.

Zwtl.: Wo sind Verzögerungen einzuplanen?

Ein Stauschwerpunkt wird der Grenzübergang Karawanken Tunnel in Kärnten und Slowenien sein. Wartezeiten von mehr als einer Stunde wären nichts Besonderes. Stauanfällig bleiben ebenso die wichtigen Nord-Süd-Verbindungen wie Brenner Autobahn (A13) und Fernpassstrecke (B179) in Tirol sowie die Tauern Autobahn (A10) in Kärnten und Salzburg und die Pyhrn Autobahn (A9) in Oberösterreich und in der Steiermark. Vor allem vor Tunnelbereichen und Mautstellen sind laut ÖAMTC Verzögerungen einzuplanen.

Zwtl.: European Bike Week

Bis Sonntag, 13. September, findet noch die European Bike Week 2026 im Großraum Faaker See statt. Zu Straßensperren kommt es dabei hauptsächlich während der Harley-Davidson Parade am Samstag.

Zwtl.: Herbstmesse in Dornbirn

Ebenfalls noch bis Sonntag werden zahlreiche Besucherinnen und Besucher zur Herbstmesse in Dornbirn unterwegs sein. Mit Verzögerungen ist vor allem auf der Rheintal Autobahn (A14) bei den Abfahrten Dornbirn Süd und Dornbirn West zu rechen. Der ÖAMTC empfiehlt, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, die mit der Eintrittskarte gratis sind.

Zwtl.: WACHAUmarathon by Brooks

An die 8000 Teilnehmer:innen werden am Wochenende zum WACHAUmarathon erwartet, eine der größten Laufveranstaltungen des Landes. Mit Verzögerungen muss am Sonntag gerechnet werden, vor allem auf der Donau Straße (B3), am nördlichen Donauufer. Wer nicht zum Marathon unterwegs ist, sollte die Laufstrecke möglichst großräumig umfahren, etwa am gegenüberliegenden Donauufer auf der Aggsteiner Straße (B33), oder über die West Autobahn (A1) und die Kremser Schnellstraße (S33).

ÖAMTC-Services:

Informieren Sie sich vorab in unserem Verkehrsservice unter www.oeamtc.at/verkehrsservice oder in der App www.oeamtc.at/apps über die aktuelle Verkehrslage.

(Schluss)

Harald Lasser