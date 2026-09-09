Starsopranistin Sumi Jo mit 40-jähriger Jubiläumstour am 10. November in Wien

Wien (OTS) -

Am 10. November tritt die koreanische Sopranistin Sumi Jo im Zuge ihrer 40-jährigen Jubiläumstour “Mad for Love” im Wiener Musikverein auf und präsentiert zusammen mit den Solist:innen Lidia Baich (Geige), Andrea Götsch (Klarinette), Andrey Vinichenko (Klavier) ein Programm, das die künstlerische Bandbreite der Sopranistin widerspiegelt: von klassischen Arien über Barock bis hin zu zeitgenössischen Werken ist alles dabei. Die Auswahl der Stücke ist dabei eine Hommage an ihre vier Jahrzehnte auf der Bühne.

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Sumi Jo: "Mad for Love"-Jubiläumstour

Mit ihrer Tour „Mad für Love“ feiert Sopranistin Sumi Jo ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum zusammen mit den Solist:innen Lidia Baich (Geige), Andrea Götsch (Klarinette), Andrey Vinichenko (Klavier) im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins.

Datum: 10.11.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Musikverein Wien: Goldener Saal

Musikvereinsplatz 1

1010 Wien

Österreich

URL: https://musikverein.at/konzert/mad-for-love-00121e6e/