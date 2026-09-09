  • 09.09.2026, 09:00:34
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Starsopranistin Sumi Jo mit 40-jähriger Jubiläumstour am 10. November in Wien

Start des Ticketverkaufs für "Mad for Love" im Wiener Musikverein

Plakat zu "Mad for Love" im Musikverein am 10. November in Wien - KI bearbeitet
Wien (OTS) - 

Am 10. November tritt die koreanische Sopranistin Sumi Jo im Zuge ihrer 40-jährigen Jubiläumstour “Mad for Love” im Wiener Musikverein auf und präsentiert zusammen mit den Solist:innen Lidia Baich (Geige), Andrea Götsch (Klarinette), Andrey Vinichenko (Klavier) ein Programm, das die künstlerische Bandbreite der Sopranistin widerspiegelt: von klassischen Arien über Barock bis hin zu zeitgenössischen Werken ist alles dabei. Die Auswahl der Stücke ist dabei eine Hommage an ihre vier Jahrzehnte auf der Bühne.

Eine Stimme des Himmels - Herbert von Karajan
So perfekt, dass selbst Feen ihr zuhören - Le Monde

Der Ticketverkauf hat heute begonnen.

Sumi Jo: "Mad for Love"-Jubiläumstour

Mit ihrer Tour „Mad für Love“ feiert Sopranistin Sumi Jo ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum zusammen mit den Solist:innen Lidia Baich (Geige), Andrea Götsch (Klarinette), Andrey Vinichenko (Klavier) im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins.

Datum: 10.11.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Musikverein Wien: Goldener Saal
Musikvereinsplatz 1
1010 Wien
Österreich

URL: https://musikverein.at/konzert/mad-for-love-00121e6e/

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[Dienstag, 10.11.2026, 19:30]

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