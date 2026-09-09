BMWET und ÖW: Unterstützung bei Umsetzung der Vision T auf regionaler Ebene

Wien (OTS) -

Der Tourismus zählt in Österreich zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen und ist ein zentraler Motor für regionale Wertschöpfung, insbesondere in ländlichen Räumen. Gleichzeitig steht die Tourismusbranche vor großen Herausforderungen: steigende Anforderungen an wirtschaftliche Resilienz, Digitalisierung sowie Konsum- und Reisegewohnheiten, die sich dynamisch wandeln.

Auf Basis der Vision T als neuer Tourismusstrategie ist das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) bestrebt, Österreichs Tourismusdestinationen bei der Entwicklung zu wettbewerbsfähigen, resilienten und ganzjährig attraktiven Lebens- und Wirtschaftsräumen zu unterstützen und legt dabei den Fokus auf die Balance aus Wertschöpfung, Wertschätzung und Werterhalt.

Bereits bei der Erarbeitung der Vision T wurde in zahlreichen Workshops mit Expertinnen und Experten deutlich, wie wichtig eine ausgewogene Tourismusentwicklung, Besucherlenkung, Akzeptanz in der Bevölkerung und gut gestaltete Beteiligungsprozesse sind. Dieses harmonische Zusammenspiel ist die Basis eines einzigartigen Wettbewerbsvorteils, auf den auch Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner nachdrücklich hinweist: „Die Vision T gibt die Richtung vor: Wir wollen einen Tourismus, der wirtschaftlich erfolgreich ist, von den Menschen getragen wird und gleichzeitig das erhält, was Österreich besonders macht. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Ausgangslage stark ist. Jetzt geht es darum, diese Stärke durch gezielte regionale Schritte in den Bereichen Lebensraummanagement und Tourismusakzeptanz langfristig abzusichern."

Zwei neue Publikationen unterstützen den Wissenstransfer in die Regionen. Die Broschüre „Find the right balance – Anregungen und Praxisbeispiele für nachhaltig ausgewogenen Tourismus" des BMWET erscheint in zweiter Auflage. Sie zeigt, wie sich Unbalanced Tourism frühzeitig erkennen lässt und welche Maßnahmen einer ausgewogenen Tourismusentwicklung dienen. Darüber hinaus stellt sie 16 Projekte aus dem Förderungsaufruf 2024/2025 des BMWET als konkrete Beispiele aus der Praxis vor.

Ergänzend dazu haben die Österreich Werbung und das BMWET den Leitfaden „How to: Partizipationsprozesse im Tourismus" entwickelt. Er unterstützt Tourismusverantwortliche mit konkreten Methoden, Werkzeugen und Good-Practice-Beispielen bei der Planung und Umsetzung professioneller Beteiligungsprozesse.

„Die Bewohnerinnen und Bewohner der Tourismusregionen sind wesentliche Stakeholder der Tourismusentwicklung. Deshalb haben wir gemeinsam mit dem BMWET den Leitfaden erstellt: Er bietet Destinationen eine praxisnahe Orientierungshilfe, um Beteiligungsprozesse professionell zu organisieren: von der ersten Frage bis zur Entscheidung. Damit wir im Miteinander an der langfristigen Wirkung und Zukunftsfähigkeit des Tourismus arbeiten“, sagt ÖW-CEO Astrid Steharnig-Staudinger.

Von der Strategie in die Umsetzung

Die neuen Publikationen sind Teil der laufenden Umsetzung der Vision T auf regionaler Ebene. Ergänzend dazu hat das BMWET diese Woche den Förderungsaufruf „Regionale Zukunftsperspektiven im Tourismus“ gestartet. Insgesamt stehen 500.000 Euro für Projekte zur Weiterentwicklung und Umsetzung von Lebensraumkonzepten sowie für Maßnahmen zur Stärkung der Tourismusakzeptanz zur Verfügung. Vollständige Förderungsansuchen können bis 15. November 2026 eingereicht werden.

„Mit der Vision T haben wir eine klare Richtung für den österreichischen Tourismus vorgegeben. Jetzt geht es darum, diese Strategie in den Regionen mit Leben zu erfüllen. Wir schaffen dafür die richtigen Rahmenbedingungen, geben Orientierung und unterstützen konkrete Projekte, damit aus strategischen Zielen spürbare Verbesserungen vor Ort werden“, so Zehetner.

Beide Publikationen stehen kostenlos zum Download bereit:

Find the right balance – Anregungen und Praxisbeispiele für nachhaltig ausgewogenen Tourismus

How to: Partizipationsprozesse im Tourismus