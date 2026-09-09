REMINDER: Pressekonferenz-Einladung zur Weinernte 2026 MORGEN am 10. September um 9:30 Uhr

Wien (OTS) -

Wie werden Menge und Qualität der Weinernte 2026 ausfallen? Wie hat sich die Dürre ausgewirkt und wie läuft es auf dem Weinmarkt? Welche Themen beschäftigen den Weinbauverband bzw. die Weinbranche heuer außerdem?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes, Johannes Schmuckenschlager , im Rahmen der Weinernte-Pressekonferenz 2026

Datum: Donnerstag, 10. September 2026

Zeit: 9.30 Uhr

Ort: LK Österreich, Sitzungssaal, Schauflergasse 6, 1015 Wien

Eine digitale Teilnahme ist mit folgendem Zoom-Link möglich:

An Zoom-Meeting teilnehmen

https://zoom.us/j/98597466670?pwd=EsK9WPGeuatfqnSCDDHmuJbUtVqKST.1

Meeting-ID: 985 9746 6670, Kenncode: 757873

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unserer Pressekonferenz in Wien oder online begrüßen zu dürfen. Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um Anmeldung unter der Telefonnummer +43 676 83441 8770 oder per E-Mail an [email protected]