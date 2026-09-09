  • 09.09.2026, 08:30:02
  • /
  • OTS0012

REMINDER: Pressekonferenz-Einladung zur Weinernte 2026 MORGEN am 10. September um 9:30 Uhr

Schmuckenschlager informiert über Menge, Qualität und Markt im Jahr der Dürre

Wien (OTS) - 

Wie werden Menge und Qualität der Weinernte 2026 ausfallen? Wie hat sich die Dürre ausgewirkt und wie läuft es auf dem Weinmarkt? Welche Themen beschäftigen den Weinbauverband bzw. die Weinbranche heuer außerdem?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes, Johannes Schmuckenschlager, im Rahmen der Weinernte-Pressekonferenz 2026

Datum: Donnerstag, 10. September 2026

Zeit: 9.30 Uhr

Ort: LK Österreich, Sitzungssaal, Schauflergasse 6, 1015 Wien

Eine digitale Teilnahme ist mit folgendem Zoom-Link möglich:

An Zoom-Meeting teilnehmen

https://zoom.us/j/98597466670?pwd=EsK9WPGeuatfqnSCDDHmuJbUtVqKST.1

Meeting-ID: 985 9746 6670, Kenncode: 757873

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unserer Pressekonferenz in Wien oder online begrüßen zu dürfen. Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um Anmeldung unter der Telefonnummer +43 676 83441 8770 oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ)
Mag. Claudia Jung-Leithner,
Pressesprecherin & Leitung Kommunikation,
Telefon: +43 676 83441 8770,
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AIM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ)

Rückfragen & Kontakt

Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ)
Mag. Claudia Jung-Leithner,
Pressesprecherin & Leitung Kommunikation,
Telefon: +43 676 83441 8770,
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright