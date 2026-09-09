3SI setzt Ankaufskurs fort und sichert sich drei weitere Wiener Zinshäuser

Wien (OTS) -

Die 3SI Immogroup erweitert ihr Portfolio um drei Wiener Zinshäuser: Liegenschaften in der Hohlweggasse im 3. Bezirk, der Hagenberggasse im 13. Bezirk sowie der Großen Pfarrgasse im 2. Bezirk. Mit den jüngsten Ankäufen setzt das Wiener Familienunternehmen seinen Fokus auf hochwertige Bestandsimmobilien in gefragten Wiener Wohnlagen fort.

Bei den drei Liegenschaften liegt der Schwerpunkt auf hochwertigem Wiener Bestand in etablierten Wohnlagen. Geplant sind gezielte Aufwertungen der Häuser sowie die schrittweise Sanierung und der Einzelverkauf von Wohnungen.

„Bei allen drei Häusern haben uns die ausgezeichneten Wohnlagen und die Qualität des Bestands überzeugt. Sie passen ideal zu unserer Strategie, gezielt in hochwertige Wiener Bestandsimmobilien zu investieren und deren Qualitäten langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln“, erklärt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Qualität im Bestand als langfristige Strategie

Die Liegenschaft in der Hohlweggasse in Wien-Landstraße umfasst rund 852 m² Nutzfläche und verbindet ruhiges Wohnen mit den Vorzügen einer zentralen Lage. Das bereits sanierte und um ein Dachgeschoss erweiterte Gebäude verfügt über einen Lift, mehrere Wohnungen bieten zudem private Freiflächen. Besonders attraktiv ist die Lage im Fasanviertel: Mit Belvedere, Botanischem Garten und Schweizergarten befinden sich großzügige Grün- und Erholungsräume in unmittelbarer Umgebung. Gleichzeitig sind der Hauptbahnhof, Nahversorgung, Gastronomie und Cafés rasch erreichbar. Geplante Modernisierungen der Allgemeinbereiche und ausgewählter Wohnungen sollen die Wohnqualität zusätzlich erhöhen.

Die Liegenschaft in der Hagenberggasse in Wien-Hietzing bietet rund 1.425 m² Nutzfläche und zeichnet sich insbesondere durch ihre ruhige Hanglage und großzügigen Freiflächen aus. Nahezu alle der 17 Wohnungen verfügen über Balkon, Terrasse oder Garten und bieten damit hohen Wohn- und Erholungswert, teilweise verbunden mit weitläufigen Ausblicken bis in Richtung Wiener Innenstadt. Die Nähe zu Ober St. Veit verbindet ein grünes, entspanntes Wohnumfeld mit guter Infrastruktur und öffentlicher Anbindung über U4 und Bus. Stellplätze sowie bereits aufgewertete Terrassen und Gärten ergänzen das Angebot. Weitere Modernisierungen der Allgemeinbereiche runden die qualitative Aufwertung der Liegenschaft ab.

Mit der Liegenschaft in der Großen Pfarrgasse im Wiener Karmeliterviertel ergänzt ein saniertes Gründerzeit-Eckhaus mit mehr als 2.300 m² Nutzfläche das Portfolio. Die Liegenschaft umfasst 25 Wohnungen und ist vollständig vermietet; das Dachgeschoss wurde 2023 ausgebaut. Besonders die Lage unweit des Karmelitermarkts zählt zu den Stärken des Objekts: Das lebendige Grätzl mit zahlreichen Gastronomieangeboten verbindet urbanes Wohnen mit kurzen Wegen zu Nahversorgung und Freizeitmöglichkeiten. Mit Augarten und Donaukanal befinden sich zudem attraktive Erholungsräume in der näheren Umgebung. Die gute öffentliche Anbindung, unter anderem über die U2-Station Taborstraße, ergänzt die hohe Wohnqualität des Standorts. Geplant sind gezielte Aufwertungsmaßnahmen am Gebäude sowie die schrittweise Sanierung und der Einzelverkauf von Wohnungen.

Mit den drei Ankäufen setzt die 3SI Immogroup ihren Fokus auf hochwertige Bestandsimmobilien in etablierten Wiener Wohnlagen fort. Neben Entwicklungsprojekten und Revitalisierungen sind gezielte Aufwertungen bestehender Wohnhäuser Teil der Ankaufspolitik.

Der Verkaufsstart der ersten Wohnungen ist in den kommenden Monaten vorgesehen.

Über 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup zählt zu den aktivsten Wohnbauträgern und Projektentwicklern in Wien und verbindet als traditionsreiches Wiener Familienunternehmen seit drei Generationen fundierte Altbau-Expertise mit moderner Neubauentwicklung.

Der Fokus liegt auf der Revitalisierung von Zinshäusern, hochwertigen Dachgeschoßausbauten sowie der Entwicklung von Neubauprojekten in urbanen Bestlagen. Das vielfältige Portfolio der 3SI umfasst über 3.000 Wohnungen an rund 250 Adressen und bringt laufend mehrere hundert Einheiten in Entwicklung, Bau und Verkauf.

Auch in herausfordernden Marktphasen setzt die 3SI Immogroup konsequent auf Weiterentwicklung und zählt damit zu den wenigen Bauträgern in Wien, die kontinuierlich entwickeln, bauen und verkaufen. Mit jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich und einem starken eigenen Vertrieb nimmt das Unternehmen eine prägende Rolle am Wiener Wohnimmobilienmarkt ein.