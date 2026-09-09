Stolz auf „unseren“ Zivildiener: Leonardo Wakonig von den Johannitern wird Zivildiener des Jahres 2026

Wien (OTS) -

Der Bundessieger 2026 kommt aus Wien: Leonardo Wakonig absolvierte seinen Zivildienst bei den Johannitern und wurde für sein Engagement geehrt, das über die regulären Aufgaben des Zivildienstes hinausging.

„ Leo hat uns alle beeindruckt – mit seiner Menschlichkeit, seinem Verantwortungsbewusstsein und einem Engagement, das weit über das Erwartbare hinausgeht. Dass er nun als ‚Zivildiener des Jahres‘ ausgezeichnet wird, erfüllt uns mit großer Freude und noch größerem Stolz. Er zeigt eindrucksvoll, welche Kraft ziviles Engagement unserer jungen Zivildiener entfalten kann, und ist damit ein würdiger Vertreter unserer Organisation “, erklärt Petra Grell-Kunzinger, Bundesgeschäftsführerin der Johanniter Österreich.

Besonders beeindruckend war ein Vorfall außerhalb seiner Dienstzeit: Über die Lebensretter-App wurde Leonardo zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand in seiner Nähe alarmiert. Er machte sich in seiner Freizeit auf den Weg zum Einsatzort, traf noch vor dem Rettungsdienst ein und konnte sofort lebensrettende Maßnahmen einleiten und so die entscheidenden Minuten bis zum Eintreffen weiterer Einsatzkräfte überbrücken. Dieser Einsatz zeigt, wie selbstverständlich Leonardo seine Verantwortung als Helfer wahrnimmt – auch dann, wenn niemand von ihm erwartet, im Einsatz zu sein.

„ Für mich war das eigentlich selbstverständlich. Ich habe einfach das gemacht, was in dem Moment nötig war", so Leonardo Wakonig, frisch gekürter Bundessieger des Jahres 2026, der den Johannitern auch nach Ende seines Zivildienstes als ehrenamtlicher Mitarbeiter verbunden bleibt. "Die Ausbildung, die ich bei den Johannitern erhalten habe, hat mir dabei extrem geholfen. Ich habe gelernt, in schwierigen Situationen ruhig zu bleiben und Verantwortung zu übernehmen . Meine Zeit als Zivildiener bei den Johannitern hat mich wirklich geprägt, auch über den Zivildienst hinau s“, so Leo abschließend. Sein Einsatz für andere endet nicht mit seiner Dienstzeit.

„ Der Zivildienst ist eine Schule fürs Leben – junge Menschen wie Leo zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie viel Verantwortung sie übernehmen, wenn man ihnen Vertrauen schenkt. Diese Auszeichnung gilt daher nicht nur ihm persönlich, sondern allen, die sich Tag für Tag leise und zuverlässig für andere einsetzen “, freut sich Johannes Bucher, Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich.

Auszeichnung des Bundeskanzleramts mit Vorbildfunktion

Mit der Auszeichnung „Zivildiener des Jahres“ würdigt das Bundeskanzleramt jährlich jenes Engagement, das im Alltag oft im Hintergrund bleibt, aber unverzichtbar ist. Eine Fachjury wählt aus zahlreichen Nominierungen der Zivildiensteinrichtungen die Landessieger sowie einen Bundessieger aus. Der Zivildienst leistet einen zentralen Beitrag zur Gesellschaft – sei es im Rettungswesen, im Sozialbereich oder in der Betreuung hilfsbedürftiger Menschen.

Über den Zivildienst bei den Johannitern

Der Zivildienst bietet jungen Erwachsenen die Möglichkeit, einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten und dabei über sich hinauszuwachsen. Wer sich für den Rettungsdienst und Krankentransport entscheidet, wird von Beginn an zum Rettungssanitäter ausgebildet und übernimmt die selbständige und eigenverantwortliche Versorgung und Betreuung kranker, verletzter und hilfsbedürftiger Menschen – stets im Team mit erfahrenen Kolleg:innen, die anleiten und unterstützen. Dazu zählen auch Einsätze, bei denen rasches Handeln und lebensrettende Sofortmaßnahmen gefragt sind.

Die Johanniter bieten Zivildienstplätze im Krankentransport und Rettungsdienst in Wien, Innsbruck, Patergassen (Kärnten) und Orth an der Donau an; in Innsbruck ist zusätzlich auch ein Einsatz im Fahrdienst möglich. Jährlich entscheiden sich hunderte junge Menschen für diesen Weg – und übernehmen dabei, wie das Beispiel von Leonardo Wakonig zeigt, oft weit mehr Verantwortung, als man es ihnen zunächst zutrauen würde.

Weiter Informationen und Anmeldung unter LET'S FETZ! ZIVI.JETZT - Zivildienst

SERVICE - Die Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich zählt mit fast 1.300 Mitarbeitenden, davon mehr als die Hälfte Ehrenamtliche, zu den führenden Rettungs- und Hilfsorganisationen Österreichs. Fördernde Mitglieder sowie Spender:innen unterstützen die Arbeit der Johanniter und ermöglichen mit ihren Beiträgen ein breites Spektrum an sozialen und karitativen Leistungen, etwa Rettungsdienst und Krankentransport, Wohnungslosenhilfe, Gesundheits- und Hauskrankenpflege, Palliativpflege, Soziale Dienste, Erste-Hilfe-Ausbildung, Katastrophenhilfe, Forschung und Jugendarbeit: www.johanniter.at