  • 08.09.2026, 16:57:05
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  • OTS0157

FOODPOINT wächst weiter: 11. Sozialmarkt eröffnet im 11. Bezirk – aus eigener Kraft und mit vollen Regalen

Während andernorts Warenmangel beklagt wird, eröffnet FOODPOINT in Simmering den nächsten Markt – ohne öffentliche Förderungen oder Subventionen.

Wien/ Niederösterreich (OTS) - 

Am 14. September 2026 um 10 Uhr eröffnet FOODPOINT seinen neuen Sozialmarkt in der Braunhubergasse 21 in 1110 Wien. Damit erhält Simmering eine neue Anlaufstelle für leistbare Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs.

Im Mittelpunkt stehen ein abwechslungsreiches Sortiment, kurze Wege für die Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks sowie ein möglichst einfacher Zugang zu hochwertigen und leistbaren Produkten. Wo immer möglich, setzt FOODPOINT auch auf regionale Waren und die Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben aus Wien und Umgebung.

Mit dem neuen Standort erweitert der Verein START UP sein FOODPOINT-Netzwerk und bringt sein Sozialmarkt-Konzept nun auch direkt in den 11. Bezirk.

Die Mitgliedschaft bei FOODPOINT ist kostenlos und unverbindlich. Für die ausgegebenen Waren wird lediglich ein kleiner, mengenabhängiger Unkostenbeitrag eingehoben.

Eröffnung FOODPOINT Simmering



Datum: 14.09.2026, 10:00 Uhr


Art: Allgemeine Termine


Ort: FOODPOINT Simmering


Braunhubergasse 21

1110 Wien


Österreich



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