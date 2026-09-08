Hattmannsdorfer überreicht Großes Silbernes Ehrenzeichen an Markus Beyrer

Wien (OTS) -

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hat heute Markus Beyrer, Generaldirektor von BusinessEurope, das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich überreicht. Mit der Auszeichnung würdigt die Republik Beyrers jahrzehntelangen Einsatz für die österreichische und europäische Wirtschafts und Industriepolitik.

„Markus Beyrer ist seit Jahrzehnten eine der stärksten Stimmen der österreichischen Wirtschaft in Europa. Gerade jetzt, wo in Brüssel entscheidende Weichen für Wettbewerbsfähigkeit, Industrie und Arbeitsplätze gestellt werden, braucht Österreich Persönlichkeiten, die unsere Interessen kennen, verstehen und mit Nachdruck vertreten. Markus Beyrer verbindet österreichische Standortinteressen mit einem tiefen Verständnis für Europa und sorgt dafür, dass unsere Anliegen dort gehört werden, wo Entscheidungen fallen. Dafür gebührt ihm nicht nur unser Dank, sondern auch die hohe Anerkennung der Republik“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Beyrers beruflicher Weg ist seit mehr als drei Jahrzehnten eng mit der österreichischen und europäischen Wirtschaftspolitik verbunden. Bereits während der österreichischen EU Beitrittsverhandlungen war er mit Fragen der europäischen Integration und der Einbindung Österreichs in den europäischen Binnenmarkt befasst. Nach Stationen in der Wirtschaftskammer Österreich und als wirtschaftspolitischer Berater von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel war Beyrer von 2004 bis 2011 Generalsekretär der Industriellenvereinigung. Anschließend war er Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Industrieholding.

Seit Ende 2012 ist Beyrer Generaldirektor von BusinessEurope in Brüssel. Der europäische Dachverband vereint 42 nationale Industrie- und Arbeitgeberverbände aus 36 Ländern und vertritt rund 20 Millionen kleine, mittlere und große Unternehmen. In dieser Funktion ist Beyrer zentraler Ansprechpartner für die europäischen Institutionen und bringt wirtschafts- und industriepolitische Anliegen unmittelbar in die europäische Entscheidungsfindung ein.

Hattmannsdorfer betonte insbesondere Beyrers Bedeutung als Bindeglied zwischen Österreich und Brüssel. Fragen der Wettbewerbsfähigkeit, der Zukunft der europäischen Industrie und eines starken Binnenmarktes seien angesichts des zunehmenden internationalen Wettbewerbs entscheidend für den Wohlstand Europas.

Die Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens fand im Haus der Industrie in Wien im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Politik sowie der Familie des Geehrten statt.