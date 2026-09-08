  • 08.09.2026, 16:09:06
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Nach über 40 Jahren Laufgeschichte: Aus dem SIE+ER Lauf wird der DOUBLE 5K

Am 15. November 2026 wird aus dem SIE+ER Lauf der DOUBLE 5K: Aus 4K + 4K werden 5K + 5K. Neuer Name, neue Distanz, derselbe Teamgeist. Die Anmeldung ist geöffnet!

Julia Mayer und Maria Bauernfeind
Wien (OTS) - 

Beim DOUBLE 5K teilen sich zwei Personen die 10K: Eine Person läuft die ersten 5K und übergibt in der Wechselzone per Handschlag an den Laufbuddy. Danach absolviert die zweite Person die nächsten 5K. Beide Einzelzeiten ergeben die gemeinsame Teamzeit.

5K + 5K = YOUR SHARED 10K.

Die flache, AIMS-vermessene Strecke auf der Wiener Prater Hauptallee bietet Laufneulingen ein erreichbares erstes Ziel und ambitionierten Läufer:innen ideale Bedingungen für schnelle Zeiten. Mixed Teams, Frauenteams und Männerteams sind willkommen – mit wem die Teilnehmenden ihre 10K teilen, entscheiden sie selbst.

„Mit dem DOUBLE 5K entwickeln wir die Veranstaltung zeitgemäß weiter, ohne ihren besonderen Charakter zu verändern: Zwei Menschen laufen füreinander und erreichen ihr Ziel gemeinsam“, erklärt Organisatorin Ilse Dippmann.

Die Geschichte des Staffellaufs begann 1984 mit 52 Zweierteams beim damaligen Cricketer Er-und-Sie Lauf. Seit 2001 wird diese Veranstaltung vom Team des Österreichischen Frauenlaufs organisiert. Diese Geschichte wird nun mit dem DOUBLE 5K weitergeschrieben.

TWO RUNNERS SHARE 10K

DOUBLE 5K

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Österreichischer Frauenlauf GmbH
Lisa Brüsserman, BA, MiM, MA
Telefon: 066042444372
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oesterreichischer-frauenlauf.at/de

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