Nach über 40 Jahren Laufgeschichte: Aus dem SIE+ER Lauf wird der DOUBLE 5K

Wien (OTS) -

Beim DOUBLE 5K teilen sich zwei Personen die 10K: Eine Person läuft die ersten 5K und übergibt in der Wechselzone per Handschlag an den Laufbuddy. Danach absolviert die zweite Person die nächsten 5K. Beide Einzelzeiten ergeben die gemeinsame Teamzeit.

5K + 5K = YOUR SHARED 10K.

Die flache, AIMS-vermessene Strecke auf der Wiener Prater Hauptallee bietet Laufneulingen ein erreichbares erstes Ziel und ambitionierten Läufer:innen ideale Bedingungen für schnelle Zeiten. Mixed Teams, Frauenteams und Männerteams sind willkommen – mit wem die Teilnehmenden ihre 10K teilen, entscheiden sie selbst.

„Mit dem DOUBLE 5K entwickeln wir die Veranstaltung zeitgemäß weiter, ohne ihren besonderen Charakter zu verändern: Zwei Menschen laufen füreinander und erreichen ihr Ziel gemeinsam“, erklärt Organisatorin Ilse Dippmann.

Die Geschichte des Staffellaufs begann 1984 mit 52 Zweierteams beim damaligen Cricketer Er-und-Sie Lauf. Seit 2001 wird diese Veranstaltung vom Team des Österreichischen Frauenlaufs organisiert. Diese Geschichte wird nun mit dem DOUBLE 5K weitergeschrieben.

TWO RUNNERS SHARE 10K