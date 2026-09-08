  • 08.09.2026, 16:03:36
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Bogner-Strauß: „Bei uns gilt das österreichische Recht und nicht die Rechtsschule der Schiiten“

Kinderschutz und Gleichberechtigung dürfen nicht dem Politischen Islam geopfert werden

Wien (OTS) - 

„Bei uns gilt das österreichische Recht und nicht die Rechtsschule der Schiiten. Jedes in Österreich aufwachsende Mädchen soll die Möglichkeit haben, ihr Leben frei und nach eigenen Vorstellungen zu leben, anstatt sich von selbsternannten Sittenwächtern einschüchtern zu lassen. Gerade in einer Entwicklungsphase, in der sich die Persönlichkeit eines Kindes ausbildet, bedarf es besonderer Fürsorge und eines geschützten Umfelds. Für uns als ÖVP Frauen ist klar: Ein 10-jähriges Mädchen gehört nicht unter ein Kopftuch – das Kopftuch ist kein harmloses Stück Stoff, sondern ein Zeichen der Unterdrückung und ein Mittel der Kontrolle von Mädchen ab dem frühesten Kindesalter. Gerade in der Schule sollen sich Mädchen sicher fühlen und frei von religiösen Druckmitteln entwickeln können“, so die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß, die abschließend ausführt: „Wenn in unseren Schulen selbsternannte Sittenwächter auftreten, die Mädchen vorschreiben wollen, was sie tun dürfen und was nicht, müssen wir rasch handeln. Daher zeigen wir null Toleranz gegenüber jenen, die unsere Werte, unsere Gleichberechtigung und die Rechte von Mädchen und Frauen mit Füßen treten. Das von Bundeskanzler Christian Stocker geforderte Verbot des Politischen Islams ist eine weitere essenzielle Maßnahme zum Schutz unserer Werte und unserer Freiheit. Als ÖVP Frauen machen wir unmissverständlich klar: Die Freiheit und Selbstbestimmung der in Österreich aufwachsenden Mädchen stehen klar über jeder Form von religiösem oder ideologischem Zwang.“

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