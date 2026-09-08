Industrie: BusinessEurope-Generaldirektor Markus Beyrer erhält Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich

Wien (OTS) -

Markus Beyrer, Generaldirektor von BusinessEurope, wurde heute im Haus der Industrie in Wien mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer überreichte ihm die Auszeichnung im Rahmen eines Festakts für seine Verdienste um die Republik Österreich und insbesondere um die österreichische Industrie und den Wirtschaftsstandort.

Die Ehrung fand an einem Ort statt, mit dem Beyrer eng verbunden ist: Von 2004 bis 2011 war er selbst Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) und gestaltete über viele Jahre österreichische Industriegeschichte mit. Seit Ende 2012 steht er an der Spitze von BusinessEurope in Brüssel, dem europäischen Arbeitgeber- und Industriedachverband. „Im Namen der Industriellenvereinigung gratuliere ich Markus Beyrer zu dieser mehr als verdienten Auszeichnung, die seinen persönlichen Einsatz, seine Führungsstärke und seine langjährige Arbeit für die Wettbewerbsfähigkeit Europas und Österreichs anerkennt. Als hochindustrialisiertes und stark exportorientiertes Land hängt unser Wohlstand wesentlich davon ab, dass sich Persönlichkeiten wie Markus Beyrer über viele Jahre mit großer Konsequenz für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Europa einsetzen“, so IV-Präsident Georg Knill.

Auch IV-Generalsekretär Christoph Neumayer, der 2011 als Generalsekretär auf Beyrer folgte und zuvor den Kommunikationsbereich der IV geleitet hatte, gratulierte dem Geehrten: „Markus Beyrer beeindruckt durch seine Fähigkeit, sehr große und komplexe politische Zusammenhänge auf ihren Kern zurückzuführen: zu erkennen, worum es wirklich geht, wo Interessen liegen, wo Bewegung möglich ist und wo man standhaft bleiben muss. Diese Klarheit, gepaart mit Erfahrung, Beharrlichkeit und einem außergewöhnlich starken Netzwerk, hat ihn über viele Jahre zu einer der prägenden Stimmen der europäischen Industrie gemacht. Für Österreich als Standort und für die österreichische Industrie ist das von unschätzbarem Wert“, so Neumayer.

Zu dem Festakt im Haus der Industrie waren zahlreiche Weggefährtinnen und Wegbegleiter Beyrers gekommen.