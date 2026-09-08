Ortsdurchfahrt Gallbrunn: Erneuerung der Landesstraße L 2048 abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Im Bezirk Bruck an der Leitha wurde die Ortsdurchfahrt von Gallbrunn im Zuge der Landesstraße L 2048 auf einer Länge von 760 Metern umfassend saniert. Aufgrund der aufgetretenen Fahrbahnschäden entsprach die Landesstraße zuletzt nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Aus diesem Grund hat sich der NÖ Straßendienst gemeinsam mit der Marktgemeinde Trautmannsdorf zu einer Sanierung der Ortsdurchfahrt entschlossen.

Die Arbeiten erfolgten im Bereich von Kilometer 2,880 bis Kilometer 3,620. Dabei wurde die Fahrbahn auf einer Fläche von rund 4.200 Quadratmetern erneuert. Die 5,5 Meter breite Fahrbahn erhielt einen neuen Aufbau mit einer sieben Zentimeter starken Asphalttragschicht und einer drei Zentimeter starken Deckschicht. Im Vorfeld wurde die Fahrbahn unter Zugabe von Schottermaterial in einer Stärke von bis zu drei Zentimetern profiliert. Dabei wurde das Fahrbahnniveau entsprechend an die neu hergestellten Höhen der Nebenanlagen angepasst. Im Zuge der Sanierungsarbeiten nutzte die Marktgemeinde Trautmannsdorf die Gelegenheit, auch die abschließende Instandsetzung der Künetten im Bereich der neu errichteten Wasserleitung durchzuführen.

Die Straßenbauarbeiten wurden von der Strabag AG ausgeführt und sind kürzlich fertiggestellt worden. Die Gesamtbaukosten für dieses Baulos belaufen sich auf rund 165.000 Euro. Auf das Land Niederösterreich entfallen rund 135.000 Euro, auf die Marktgemeinde Trautmannsdorf etwa 30.000 Euro.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected].