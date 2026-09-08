40 Jahre Österreichische Lotterien: Gemeinsam mit Wegbegleiter:innen zurückblicken und Zukunft gestalten

Wien (OTS) -

Die Österreichischen Lotterien feierten gestern Abend gemeinsam mit langjährigen Partner:innen, Vertreter:innen aus Politik, Sport, Kultur und Gesellschaft, ehemaligen Vorständen, Mitarbeiter:innen sowie zahlreichen Wegbegleiter:innen ihr 40-jähriges Bestehen. Im Wiener Konzerthaus wurde auf vier erfolgreiche Jahrzehnte zurückgeblickt – und zugleich der Blick auf die Zukunft gerichtet: Das Jubiläum machte deutlich, wofür die Österreichischen Lotterien weiterhin stehen wollen – für Vertrauen, Verantwortung, Innovationskraft und nachhaltigen Nutzen für Österreich.



Bereits der Auftakt des Abends schlug die Brücke von den historischen Wurzeln des österreichischen Lotteriewesens zur Gegenwart und weiter in die Zukunft. Die musikalische Eröffnung durch die Nienke Latten, Hauptdarstellerin von „Maria Theresia – Das Musical“ sowie die humorvolle Einbindung einer KI-generierten Maria Theresia erinnerten daran, dass das „Lotto Privileg“ der Monarchin aus dem Jahr 1752 den Grundstein für die Entwicklung der heutigen Österreichischen Lotterien legte. Dabei wurde deutlich: Die Grundwerte sind bis heute dieselben geblieben – Vertrauen, klare Regeln und gesellschaftliche Verantwortung. Aus der historischen Idee ist ein modernes, reguliertes und verantwortungsvoll geführtes Glücksspielunternehmen geworden und rückt besonders in den Fokus: Die Österreichischen Lotterien stehen für Kontinuität, Sicherheit und Innovationskraft – und für den Anspruch, auch in Zukunft der beste Partner für Österreich zu sein.



Vertriebspartner:innen als Fundament des Erfolgs

Wie sehr Vertrauen und Verlässlichkeit vom Zusammenspiel vieler Menschen getragen werden, zeigte anschließend der Blick auf die Vertriebspartner:innen. Sie spielen seit vier Jahrzehnten eine tragende Rolle für den Unternehmenserfolg. Stellvertretend für die tausenden Annahmestellen in ganz Österreich sprach Otmar Schwarzenbohler, Bundesgremialobmann der Tabaktrafikant:innen, über die langjährige Partnerschaft mit den Österreichischen Lotterien. Gewürdigt wurden die wirtschaftliche Bedeutung dieser Zusammenarbeit ebenso wie die besondere Rolle der Trafiken als Orte persönlicher Begegnungen, Hoffnungen und Glücksmomente.



Kontinuität, Sicherheit und die Menschen hinter dem Spiel

Vom persönlichen Kontakt in den Trafiken führte der Abend weiter zu den Menschen und hochmodernen technischen Lösungen im Hintergrund. Gezeigt wurde, dass hinter jeder Ziehung, jeder Innovation und jeder digitalen Spielplattform Mitarbeiter:innen stehen, die täglich für höchste Sicherheitsstandards, Präzision und Verlässlichkeit sorgen. Gerade in einer zunehmend digitalen Welt bleiben Vertrauen und Verantwortung die zentralen Grundlagen des Geschäftsmodells der Österreichischen Lotterien.

Starke Partnerschaften für Österreich in Sport, Kunst und Kultur

Großen Raum nahm auch das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens ein. Vertreter:innen von zehn langjährigen Partnerorganisationen erhielten die Möglichkeit, ihre Projekte vorzustellen. Dabei wurde sichtbar, wie vielfältig die Unterstützung der Österreichischen Lotterien wirkt – von Sport über Kultur und Inklusion bis hin zu sozialen Initiativen. Zu den vertretenen Organisationen zählten unter anderem die Österreichische Sporthilfe, das Österreichische Olympische Comité, das Österreichische Paralympische Comité, Sport Austria, die Vereinigten Bühnen Wien, die Kinderhilfe Österreich, die Österreichische Seniorenhilfe, der Österreichische Inklusionspreis, der Tiergarten Schönbrunn und das Donauinselfest. Die Botschaft war eindeutig: Gesellschaftliche Wirkung entsteht durch langfristige Partnerschaften und verlässliches Engagement.

Die breite gesellschaftliche Verankerung der Österreichischen Lotterien spiegelte sich auch in der Gästeliste wider: Unter den Gästen waren mit unter anderem Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Vertreter:innen aus Politik, Sport, Kultur, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie zahlreiche langjährige Wegbegleiter:innen des Unternehmens. Ein besonderes Zeichen der Anerkennung setzte auch Bundeskanzler Christian Stocker, der den Österreichischen Lotterien in einem Videostatement zum 40-jährigen Jubiläum gratulierte und ihre Bedeutung als verlässlicher Partner für Österreich würdigte.



Vertreten waren auch ehemalige Vorstandsmitglieder von Casinos Austria und der Österreichischen Lotterien, darunter Friedrich Stickler, Gründungsvorstand der Österreichischen Lotterien und Karl Stoss, ehemals Generaldirektor der Österreichischen Lotterien. Seitens der Eigentümer waren unter anderem ÖBAG-Vorständin Edith Hlawati, Aakriti Chandihok-Thareja und Anselm Waterhouse, ebenfalls ÖBAG sowie Allwyn-CEO Robert Chvatal und Jonathan Handyside, Group General Counsel Allwyn, Stefan Krenn, Novomatic Vorstand ebenso wie der Aufsichtsratsvorsitzende der Österreichischen Lotterien Robert Zadrazil, vertreten. Vor Ort waren auch aus der Medien- und Wirtschaftsbranche Ingrid Thurnher, Generaldirektorin des ORF sowie Clemens Pig, designierter Generaldirektor des ORF, Rainer Nowak, Geschäftsführer der Tageszeitung Presse, Gerald Grünberger, Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ), Niki Fellner, Geschäftsführer Mediengruppe Österreich, A1-Vorstand Thomas Arnoldner und viele weitere. Auch zahlreiche Partnerorganisationen und zentrale Vertriebs- und Interessensvertretungen waren im Konzerthaus präsent – darunter Otmar Schwarzenbohler, Bundesgremialobmann der Trafikantinnen und Trafikanten Österreichs, Martina Löwe von der Österreichischen Krebshilfe, Germain Weber für die Kinderhilfe Österreich, Erich Fenninger für die Österreichische Seniorenhilfe, Anton Henckel Donnersmarck für den Österreichischen Inklusionspreis, Gernot Uhlir für die Österreichische Sporthilfe, Franz Patay für die Vereinigten Bühnen Wien, Horst Nussbaumer für das Österreichische Olympische Comité, Maria Rauch-Kallat für das Österreichische Paralympische Comité, Stefan Hering-Hagenbeck für den Tiergarten Schönbrunn, Hans Niessl für Sport Austria sowie Josef Wiedenhofer für das Donauinselfest.



Sport als gelebte Verantwortung

Diese Verbindung aus langfristigem Engagement und gesellschaftlicher Wirkung wurde auch am Beispiel des Sports sichtbar. Seit Jahrzehnten sind die Österreichischen Lotterien eng mit dem heimischen Spitzen- und Breitensport verbunden: In den vergangenen 40 Jahren flossen insgesamt 2,3 Milliarden Euro in die Sportförderung. Gemeinsam mit Athlet:innen, Trainer:innen, Verbandsvertreter:innen und Entscheidungsträger:innen wurde darüber gesprochen, wie wichtig verlässliche Unterstützung für sportliche Erfolge ist.



Hinter dieser Zahl stehen viele sportliche Wege, die durch verlässliche Unterstützung erst möglich wurden. Das wurde auch in den Gesprächen mit den Gästen auf der Bühne deutlich. Zu ihnen zählten unter anderem die Geschwister Aigner, Charlotte Wittich, Mehmet Hayirli, und Ralf Rangnick. Die Gesprächsrunde machte deutlich, dass viele Erfolge lange vor dem Gewinn einer Medaille oder eines Titels beginnen – mit Menschen und Organisationen, die an Talente glauben und sie über Jahre begleiten.

Zukunft, Innovation und Verantwortung als Auftrag

Einen Ausblick auf die kommenden Jahre gab Generaldirektor Erwin van Lambaart. Im Mittelpunkt stehen Innovation, Digitalisierung und die Weiterentwicklung des verantwortungsvollen Glücksspiels. Dabei wurde unterstrichen, dass die Österreichischen Lotterien auch künftig Innovation mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden. Die Zukunft des Unternehmens baut weiterhin auf den bewährten Fundamenten Vertrauen, Sicherheit und nachhaltigem Engagement auf. Mit Blick auf die in Kürze startende Konzessionsvergabe steht fest: Die Österreichischen Lotterien bringen alles mit, was Österreich auch in Zukunft braucht – wirtschaftliche Stärke, technologische Kompetenz, höchste Sicherheitsstandards und Verantwortung gegenüber den Spielteilnehmer:innen sowie der Gesellschaft. Damit sind sie der beste Partner für Österreich, um Glücksspiel sicher, kontrolliert und verantwortungsvoll weiterzuentwickeln.

Gemeinsam gewachsen, bereit für das nächste Kapitel

Die drei Vorstände Erwin van Lambaart, Martin Škopek und Andreas Bierwirth nutzten das Jubiläum auch, um den Mitarbeiter:innen für ihren Einsatz in den vergangenen 40 Jahren zu danken und den Blick auf die kommenden Jahre zu richten. Mit der bevorstehenden Konzessionsvergabe und der anstehenden Bewerbungsphase beginnt ein entscheidendes Zukunftskapitel für das regulierte Glücksspiel in Österreich. Die Österreichischen Lotterien verbinden dabei die Erfahrung aus vier Jahrzehnten mit dem klaren Anspruch, Glücksspiel in Österreich auch künftig sicher, verantwortungsvoll und im Interesse des Landes weiterzuentwickeln.

Erwin van Lambaart, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Österreichischen Lotterien

„40 Jahre Österreichische Lotterien bedeuten für uns auch einen Auftrag für die Zukunft zu haben. Wir haben bewiesen, dass Innovation, verantwortungsvolles Spiel und gesellschaftlicher Nutzen immer zusammengehören. Genau diese Verbindung wird auch in den kommenden Jahren entscheidend sein. Die Österreichischen Lotterien sind bereit, diese Verantwortung innovativ weiter zu tragen und auszubauen und auch in Zukunft als der verlässlichste und beste Partner für alle Österreicherinnen und Österreicher da zu sein.“

Martin Škopek, Vorstand der Österreichischen Lotterien

„Die Österreichischen Lotterien sind weit mehr als ein Glücksspielanbieter. Unsere Stärke liegt in langfristigen Partnerschaften und in der Verantwortung, die wir für dieses Land übernehmen. Ob im Sport, in Kultur, Sozialem oder Inklusion: Gemeinsam mit unseren Partner:innen schaffen wir Wirkung, die weit über das Spiel hinausreicht. Diese Verlässlichkeit und diese gesellschaftliche Verankerung machen uns auch mit Blick auf die Zukunft zu einem starken Partner für Österreich.“

Andreas Bierwirth, Vorstand der Österreichischen Lotterien

„Hinter jedem Spiel stehen Menschen, Prozesse und höchste Sicherheitsstandards. Gerade in einer digitalen Welt sind Verlässlichkeit, Integrität und Verantwortung die Grundlage unseres Erfolgs. Diese Werte tragen die Österreichischen Lotterien seit vier Jahrzehnten – und sie sind zugleich das stärkste Argument für die Zukunft. Österreich braucht einen Partner, der Glücksspiel sicher, kontrolliert und verantwortungsvoll weiterentwickelt.“



Die Gemeinschaft gewinnt

Den finalen Akzent des Galaabends setzte eine prominent inszenierte Neuauflage der legendären Gelddusche. Aus den insgesamt über 30 anwesenden Partnerorganisationen wurden vier ausgelost, die vor Ort in der Gelddusche Geldscheine sammeln konnten. Die erspielten Beträge wurden von den Vorständen anschließend noch jeweils verdoppelt. Zusätzlich hatten alle Gäste die Möglichkeit, über bereitgestellte Spendenlose weitere Beiträge für ausgewählte Organisationen zu leisten. Ganz im Sinne des Mottos des Abends: Die Gemeinschaft gewinnt.