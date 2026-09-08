Erneuerung der Landesstraße B 15 in Götzendorf bis zur Militärsiedlung Sommerein abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Landesstraße B 15 südöstlich nach dem Hauptplatz von Götzendorf an der Leitha bis zur Militärsiedlung Sommerein wurde auf einer Länge von rund 1,6 Kilometern erneuert. Die Asphaltierungsarbeiten wurden im Juli und August durchgeführt. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 640.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Die Arbeiten sind kürzlich offiziell abgeschlossen worden.

Aufgrund von Verformungen, Spurrinnen und weiteren Fahrbahnschäden entsprach die Landesstraße B 15 in diesem Bereich zuletzt nicht mehr dem heutigen Verkehrstandard. Aus diesem Grund entschloss sich der NÖ Straßendienst, die Fahrbahn umfassend zu erneuern. Die Landesstraße B 15 weist in diesem Abschnitt ein durchschnittliches Verkehrsaufkommen von rund 7.500 Fahrzeugen pro Tag auf.

Das Bauvorhaben wurde in vier Abschnitte unterteilt. Zunächst wurde der bestehende Fahrbahnbelag bis zu 20 Zentimeter abgefräst. Anschließend wurde je nach Bauabschnitt und Ausmaß der Schäden eine bis zu 17 Zentimeter starke bituminöse Tragschicht aufgebracht. Den Abschluss bildete eine drei Zentimeter starke Deckschicht.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]