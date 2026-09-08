  • 08.09.2026, 15:16:05
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  • OTS0142

AVISO: Pressekonferenz: Kammerreform braucht Kontrollreform, Do, 10.09., 10:00 Uhr

Mitglieder des Kontrollausschusses der Wirtschaftskammer fordern eine grundlegende Stärkung der Kontrolle

Wien (OTS) - 

Die Reform der Wirtschaftskammer kann nicht bei Strukturen und Organisation enden: Auch die Kontrolle selbst muss reformiert und gestärkt werden. Mitglieder des Kontrollausschusses der Wirtschaftskammer Österreich fordern daher, die laufende Kammerreform zu nutzen, um den Kontrollausschuss unabhängiger, professioneller und wirksamer aufzustellen.

Ausgangspunkt sind unter anderem die Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungshofs zur bisherigen Arbeit des Kontrollausschusses, der für die Prüfung aller Wirtschaftskammern zuständig ist. Daraus ergeben sich konkrete Fragen zu Ressourcen, Qualitätsstandards, Prüfprozessen, Informationszugang und der organisatorischen Ausgestaltung der Kontrolle.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz erläutern die Mitglieder des Kontrollausschusses, welche Reformschritte aus ihrer Sicht notwendig sind und welchen Auftrag die laufende Reformgruppe der Wirtschaftskammer jetzt übernehmen muss.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen - um Anmeldung per E-Mail an [email protected] wird gebeten.

Pressekonferenz

Termin: Donnerstag, 10. September 2026, 10:00 Uhr
Ort: Café Hummel, Josefstädter Straße 66, 1080 Wien

Teilnehmer:innen:
•	Gerald Zmuegg, Obmann des Kontrollausschusses 
•	Katharina Ehrenfellner, Mitglied des Kontrollausschusses
•	Werner Groiss, Mitglied des Kontrollausschusses
•	Franz Baumann, Mitglied des Kontrollausschusses
•	Harald Marschalek, Mitglied des Kontrollausschusses

Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Fragen. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].

Datum: 10.09.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Hummel
Josefstädter Straße 66
1080 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

UNOS - Unternehmerisches Österreich
Mag. Lena Nagl
Telefon: +4367683414446
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.unos.eu

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