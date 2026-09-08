  • 08.09.2026, 14:54:06
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IV begrüßt Leitbild 2030 der Wirtschafts- und Forschungsförderagenturen

IV-GS Neumayer: Mit dem Leitbild geht nach dem Start des Leading-Companies-Programms die nächste Maßnahme der Industriestrategie in Umsetzung

Wien (OTS) - 

Die IV begrüßt das heute von Bundesminister Hattmannsdorfer und Bundesminister Hanke präsentierte Leitbild 2030 der österreichischen Wirtschafts- und Forschungsförderagenturen. „Damit geht, nachdem letzte Woche erfolgten Start des Leading-Companies-Programms, erfreulicherweise eine weitere Maßnahme der Industriestrategie in Umsetzung“, betont IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Die Ausrichtung der Agenturen – Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (aws), Standortagentur Austrian Business Agency (ABA) sowie Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG) – erfolgt entlang von neun Handlungsfeldern: Schlüsseltechnologieschwerpunkt, Made in Europe, Marktüberleitung, gemeinsamer Zugang bei Services, Once Only, gemeinsamer internationaler Auftritt, Nutzung von Agenturwissen, Sichtbarmachung von Standorterfolgen und Einrichtung eines Innovationboards.

Dabei sind effiziente, leistungsfähige staatliche Beteiligungen, schlanke Verwaltungsstrukturen und ein Mitteleinsatz mit möglichst wenig Verwaltungskosten für Zielgruppe und Zielerreichung sowie die Reduktion von Bürokratiekosten von enormer Bedeutung für den Wirtschafts- und Innovationsstandort, genauso wie ein noch stärker international sichtbares Auftreten. „Die Agenturen sind wichtige Partner der Unternehmen am Standort. Der eingeschlagene Weg stärkt Österreich als Wirtschafts- und Innovationsstandort. Diesen gilt es jetzt konsequent zu verfolgen“, betont Neumayer. „Neben dem Fokus auf Schlüsseltechnologien ist es wichtig, auch themenoffene Zugänge und Programme, wie beispielsweise die themenoffenen FFG-Basisprogramme, zu erhalten und diese nachhaltig zu stärken“, betont der IV-Generalsekretär abschließend.

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