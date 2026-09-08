Wien ist bereit für 18 Tage Wiesn-Gaudi: Die Wiener Kaiser Wiesn 2026 steht in den Startlöchern

Wien (OTS) -

Rund 150 Konzerte, große Wiesn-Acts, kulinarische Schmankerl, neue Spezialevents und ein fulminanter Eröffnungstag machen Lust auf Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest.

Dirndl herrichten, Lederhose aus dem Schrank und die Vorfreude darf beginnen: Nur noch wenige Wochen, dann heißt es im Wiener Prater wieder „O’zapft is!“ Von 24. September bis 11. Oktober verwandelt sich die Kaiserwiese zum fünften Mal in Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest.

18 Tage lang treffen gelebtes Brauchtum auf ausgelassene Wiesn-Gaudi, österreichische Schmankerl auf internationale Genussmomente und echte Volksmusik auf Schlager, Party und neue Sounds. Drei große Festzelte, fünf Almen, das Wiesn Dorf und ein prall gefülltes Programm machen die Wiener Kaiser Wiesn auch 2026 zu einem Fest für alle Generationen.

„Fünf Jahre Wiener Kaiser Wiesn – darauf sind wir unglaublich stolz. Was als große Idee begonnen hat, ist heute ein Fixpunkt im Wiener Veranstaltungskalender und ein Treffpunkt für Menschen aus ganz Österreich. Genau dieses Miteinander macht unsere Wiesn aus: gemeinsam feiern, gemeinsam genießen und Brauchtum leben. Wir haben für 2026 wieder ein großartiges Programm zusammengestellt und freuen uns auf 18 Tage voller Musik, Lebensfreude und ganz besonderer Wiesn-Momente. Denn am Ende geht es genau darum: Das Leben is a Fest.“

Johann Pittermann, Geschäftsführer der Wiener Kaiser Wiesn

Fulminanter Auftakt: Ganz Wien zieht zur Wiesn

Schon der Eröffnungstag am 24. September verspricht eines der ersten großen Wiesn-Highlights zu werden. Ab 10 Uhr startet bei Kolariks Luftburg der traditionelle Festzug Richtung Kaiserwiese. Mit Pferdekutsche, Musikkapellen, Volkstanzgruppen und zahlreichen Ehrengästen – darunter Bezirksvorsteher Alexander Nikolai, Wiesn-Kaiser Johann I. und Dompfarrer Toni Faber – zieht die Wiesn-Gemeinschaft durch den Wiener Prater.

Um 12 Uhr folgt der Moment, auf den alle warten: Mit dem traditionellen Bieranstich wird die fünfte Wiener Kaiser Wiesn eröffnet. Dompfarrer Toni Faber nimmt die Segnung vor. Musikalisch sorgen Die Edlseer und Lisa Miko sowie die Polizeimusik Wien und der Gösser Musikverein für einen Auftakt mit ordentlich Schwung. Lisa Miko bringt dabei mit ihrem „Dialekt Dance“ eine außergewöhnliche Kombination aus österreichischer Mundart und tanzbaren EDM-Beats auf die Kaiserwiese.

Hier spielt die Musi: 18 Tage voller Wiesn-Hits

Wenn auf der Wiener Kaiser Wiesn aufgespielt wird, bleibt kaum jemand lange sitzen. Rund 150 Konzerte, knapp 2.000 Musikerinnen und Musiker und rund 700 Stunden Live-Musik machen die Kaiserwiese auch heuer wieder zu einer der größten Live-Bühnen des Landes.

Von echter Volksmusik über Schlager bis zur großen Wiesn-Party reicht das Programm. Mit dabei sind unter anderem Die Lauser, Mountain Crew, Die Edlseer, Fetzentaler, Grabenland Buam, Wiener Wahnsinn und Trenkwalder. Auch bei den beliebten Schlagernachmittagen wird ordentlich aufgespielt: Am 29. September sowie am 6. und 8. Oktober stehen unter anderem Udo Wenders, Jazz Gitti, Silvio Samoni und Markus Krois auf dem Programm.

Und weil Wiesn-Gaudi viele Gesichter hat, warten auch 2026 zahlreiche Spezialevents: Die Raiffeisen Studi Wiesn steigt am 28. September sowie am 5. und 8. Oktober, am 30. September wird der Polizeikalender 2027 im Nordic Spirit Kaiser Zelt präsentiert, am 5. Oktober steigt das Wiener Bezirksblatt Fest, am 6. Oktober wird bei der Wiesn Party powered by Prater Dome gefeiert und am 7. Oktober heißt es bei der Radio Arabella Single Wiesn: kennenlernen, feiern und gemeinsam Spaß haben. Ebenfalls am 7. Oktober wird im Wiesbauer Zelt der Jungbauern- und Jungbäuerinnenkalender 2027 präsentiert.

Für die ältere Generation stehen am 30. September sowie am 7. Oktober die Seniorentage mit Die Edlseer, Die Jungen Zillertaler und dem Hans Ecker Trio auf dem Programm.

Die Wiesn-Vorfreude ist riesig: Erste Festzeltabende bereits ausverkauft

Dass die Vorfreude auf die fünfte Wiener Kaiser Wiesn längst im ganzen Land angekommen ist, zeigt auch der Abend-Ticketverkauf: Die ersten Festzeltabende sind bereits restlos ausverkauft. Für zahlreiche weitere Wiesn-Tage und Konzertabende sind aktuell noch Plätze verfügbar. Wer gemeinsam mit Freunden, Familie oder Kolleg:innen einen unvergesslichen Abend in einem der drei Festzelte erleben möchte, sollte sich daher rechtzeitig seinen Platz sichern.

Tickets, Tischreservierungen und das gesamte Programm gibt es unter www.kaiserwiesn.at.

Schmausen, gustieren und entdecken im Wiesn Dorf

Wiesn macht hungrig – und 2026 gibt es jede Menge zu entdecken. In den drei Festzelten sowie den Almen warten Klassiker und Wiesn-Schmankerl für jeden Gusto.

Die gastronomische Verantwortung für die drei Festzelte sowie die Almdudler Alm und Schladming-Dachstein Hohenhaus Tenne übernehmen die Red Carpet Event Gastro GmbH rund um Geschäftsführer Florian Pöttler und Spitzenkoch Manuel Gratzl. Die Kaktus Alm, Underberg Alm und Gasteiner Alm werden wieder von Franz Aibler kulinarisch betreut.

Noch größer wird die kulinarische Entdeckungsreise im Wiesn Dorf. Rund 30 Standln bringen regionale Spezialitäten, süße Versuchungen und Handwerkskunst auf die Kaiserwiese. Und heuer geht die Genussreise erstmals über Österreichs Grenzen hinaus: Mit VisitBalaton365 und einem Balaton-Lángos-Stand zieht ein Stück Ungarn ins Wiesn Dorf ein.

Die Bundesländerhütte wiederum macht heimisches Brauchtum und Handwerk erlebbar. Schmuckdesign, Drechsel- und Holzhandwerk, Wein und weitere regionale Produzenten sorgen während der gesamten Wiesn immer wieder für Neues zum Schauen, Kosten und Entdecken.

Die Wiesn gehört auch den Kleinsten

Am Wochenende wird die Kaiserwiese zur Kinder Wiesn. Gemeinsam mit dem Partner Kinderparty Kistl unter der Leitung von Till Spindler wartet ein buntes Programm mit Brett- und Gesellschaftsspielen, Kreativstationen, Kinderschminken und Riesenseifenblasen.

Damit wird die Wiener Kaiser Wiesn auch 2026 zum Ausflugsziel für die ganze Familie: Die Großen genießen Schmankerl und Wiesn-Stimmung, während die Kleinen ihre ganz eigene Gaudi erleben.

30 Entwürfe, eine Siegerin: „Mizzi“ zieht zur Wiesn

Auch modisch schreibt die Wiener Kaiser Wiesn ihre Geschichte weiter. Nach dem ersten eigenen Wiesn-Dirndl 2025 ging das Projekt heuer gemeinsam mit dem Original Salzburger Trachtenoutlet und der Modeschule Michelbeuern in die nächste Runde.

30 Nachwuchsdesigner:innen reichten ihre Ideen für das Wiener Kaiser Wiesn Dirndl 2.0 ein. Durchgesetzt hat sich Daniela Kokic mit ihrem Entwurf „Mizzi“ – eine Hommage an das Wiener Wäschermädl und die typischen Farben des Original Wiener Dirndls.

Das neue Wiesn-Dirndl lässt sich mit Schürzen in zartem Rosa, kräftigem Pink oder strahlendem Blau individuell kombinieren und wird in limitierter Auflage produziert. Ab 8. September ist „Mizzi“ im Shop und ab 24. September direkt auf der Wiener Kaiser Wiesn erhältlich.

Starke Partner für ein starkes Fest

Dass Österreichs größtes Oktoberfest Jahr für Jahr in dieser Dimension stattfinden kann, ist auch starken und langjährigen Partnerschaften zu verdanken. Mit Gösser/Brau Union, Wiesbauer und JTI stehen wichtige Hauptpartner an der Seite der Wiener Kaiser Wiesn, die Kronen Zeitung begleitet das Fest als Hauptmedienpartner.

2026 kommen weitere Impulse hinzu: Radio Arabella wird Eventpartner der Single Wiesn, Raiffeisen Partner der Studi Wiesn, Almdudler Namensgeber der Almdudler Alm. Neu dabei sind außerdem unter anderem Payone/Mastercard, TRIXI und DeliCo/Eskimo. Jolly unterstützt die Kinder Wiesn mit Sachspenden.

„Unsere Partner sind weit mehr als Sponsoren. Viele begleiten uns seit Jahren und entwickeln die Wiener Kaiser Wiesn gemeinsam mit uns weiter. Dieses Vertrauen und diese Begeisterung für unser Fest sind ein wesentlicher Teil unserer Erfolgsgeschichte.“

Johann Pittermann

Bierkultur, die Menschen zusammenbringt

„Die Wiener Kaiser Wiesn vereint österreichische Tradition, Geselligkeit und echte Begegnungen – Werte, für die Gösser seit Generationen steht. Als langjähriger Partner freut es uns unglaublich, Teil dieses besonderen Festes zu sein und gemeinsam mit den Besucher*innen unvergessliche Momente zu erleben. Für Gösser ist die Wiener Kaiser Wiesn die ideale Bühne, um österreichische Bierkultur zu feiern, Menschen zusammenzubringen und die Verbundenheit mit heimischer Tradition erlebbar zu machen.“

Bernhard Mitteröcker, Verkaufsdirektor Gösser Gastronomie Region Ost

Wiesbauer: Tradition trifft auf neuen Snackgenuss

„Die Wiener Kaiser Wiesn steht für österreichische Tradition, Genuss und gemeinsames Feiern – und genau diese Werte verbinden uns seit vielen Jahren. Für Wiesbauer ist es daher etwas ganz Besonderes, auch 2026 wieder Teil dieses großartigen Festes zu sein. Gleichzeitig zeigen wir, dass Tradition und Innovation wunderbar zusammenpassen: Mit unseren neuen Cabanossi Sticksies bringen wir einen echten österreichischen Klassiker in moderner Snack-Form auf die Wiesn. Ob beim Anstoßen, Tanzen oder zwischendurch – guter Geschmack gehört für uns einfach zu einer gelungenen Wiesn dazu.“

Kathrin Brandtner, MA, Marketingleitung Wiesbauer Wurstspezialitäten

Raiffeisen: Gemeinschaft und Wiesn-Gaudi für die junge Generation

„Die Wiener Kaiser Wiesn schafft etwas, das gerade heute besonders wertvoll ist: Sie bringt Menschen zusammen. Tradition, Gemeinschaft und Lebensfreude werden hier nicht nur gezeigt, sondern tatsächlich gelebt. Mit der Raiffeisen Studi Wiesn möchten wir speziell auch die junge Generation dafür begeistern und gemeinsam unvergessliche Momente schaffen. Wir freuen uns sehr, die Wiener Kaiser Wiesn 2026 als Partner begleiten zu dürfen und Teil dieser besonderen Erfolgsgeschichte zu sein.“

Mag. Günther Haas, Raiffeisen

Vom Festzelt zum Business-Treffpunkt

Die Wiener Kaiser Wiesn hat sich längst auch als Treffpunkt für Unternehmen etabliert. Firmen nutzen die außergewöhnliche Atmosphäre für Kundenevents, Mitarbeiterfeste und Networking.

„Die Wiener Kaiser Wiesn hat sich längst zu einer eigenständigen Institution entwickelt und gewinnt Jahr für Jahr an Bedeutung – sowohl als gesellschaftlicher Treffpunkt als auch als Plattform für Business, Networking und den Austausch mit Partnern und Kunden.

Mit rund 1.200 Gästen veranstalten wir heuer erstmals ein Event in dieser Größenordnung. Das Besondere daran ist: Wir bringen unsere Geschäftspartner und private Endkunden persönlich zusammen – und das in einer Dimension, die es in unserer Branche bisher so nicht gegeben hat. Die Wiener Kaiser Wiesn bietet dafür mit ihrer einzigartigen Atmosphäre im Wiener Prater den perfekten Rahmen. Für uns ist dieser Abend damit weit mehr als eine Großveranstaltung: Er steht für unseren Anspruch, die Immobilienbranche und ihre Endkunden künftig noch stärker und transparenter miteinander zu verbinden.“

Roland Schmid, Eigentümer & CEO IMMOunited GmbH

Sicher feiern – damit die Gaudi eine Gaudi bleibt

Damit ausgelassenes Feiern und ein gutes Gefühl Hand in Hand gehen, setzt die Wiener Kaiser Wiesn auch 2026 auf ein umfassendes Sicherheitskonzept und die enge Zusammenarbeit mit der Wiener Polizei, Rettungsorganisationen und professionellem Sicherheitspersonal.

Ein besonderes Augenmerk liegt erneut auf der Frauensicherheit. Eine weiblich besetzte Ombudsstelle dient als zentrale Ansprechpartnerin, das Codewort „Luisa“ ermöglicht ein niederschwelliges Hilfsangebot. Beim Sicherheitspersonal wird auf einen Frauenanteil von 30 Prozent sowie auf psychologisch geschulte Mitarbeiter:innen gesetzt.

Nachhaltig feiern

Auch hinter den Kulissen wird weitergedacht: Materialien des Festgeländes werden wiederverwendet, Müll möglichst vermieden und konsequent getrennt. Bei Getränken kommen ausschließlich Mehrwegbecher zum Einsatz. Damit soll die große Wiesn-Gaudi auch beim Umgang mit Ressourcen möglichst verantwortungsvoll bleiben.

Jetzt kann die Wiesn kommen!

Am 24. September fällt der Startschuss. Dann wird 18 Tage lang musiziert, getanzt, geschunkelt, geschmaust und gemeinsam gefeiert. Ob beim Mittagessen im Wiesn Dorf, mit der Familie auf der Kinder Wiesn, beim Prosit auf einer der fünf Almen oder mitten in der ausgelassenen Stimmung der drei großen Festzelte: Die Wiener Kaiser Wiesn 2026 ist bereit. Jetzt fehlt nur noch eines: die Gäste.

Und die Vorfreude ist bereits riesig – erste Festzeltabende sind schon ausverkauft. Für zahlreiche weitere Termine sind noch Tickets und Tischreservierungen erhältlich.

Fotos: https://www.picdrop.com/elisabethlechner/58FdYV8jTx