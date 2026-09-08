FPÖ – Guggenbichler/Berger: Nächste Abzocke aus dem Rathaus, Rot-Pink macht Kultur teurer

Wien (OTS) -

Die Pläne der rot-pinken Wiener Stadtregierung für einen sogenannten „Kultureuro“ stoßen bei der FPÖ Wien auf scharfe Kritik. Eintrittskarten für Konzerte, Museen und andere Kulturveranstaltungen sollen künftig mit einer zusätzlichen Abgabe belastet werden. „Wenn der Stadt das Geld ausgeht, darf nicht schon wieder die Bevölkerung dafür zur Kasse gebeten werden“, kritisiert Wiens FPÖ-Wirtschaftssprecher Udo Guggenbichler.

„Novak wird zum Totengräber der Wiener Kulturszene. Offensichtlich fehlt jedes Verständnis dafür, wie die Veranstaltungsbranche funktioniert. Karten, Künstler, Locations und Arrangements werden langfristig geplant, die Preise stehen oft Monate im Voraus fest. Eine nachträgliche Abgabe bringt Eventmanager, Ball- und Konzertveranstalter massiv unter Druck“, warnt Guggenbichler, der selbst Ballorganisator ist.

„Es ist eine Peinlichkeit der Sonderklasse, eine neue Abgabe öffentlich zu diskutieren, obwohl offenbar weder die konkrete Höhe noch die erwarteten Einnahmen noch die genaue Verwendung feststehen. Wer eine neue Belastung für Konzert-, Theater- und Museumsbesucher in den Raum stellt, muss zuerst ein seriöses Gesamtkonzept präsentieren“, ergänzt Stadtrat Stefan Berger.

Guggenbichler nimmt auch die Wirtschaftskammer in die Pflicht: „Die neue Führung der Wirtschaftskammer muss jetzt beweisen, dass sie auf der Seite der Unternehmer steht. Sie darf nicht schweigen, wenn Veranstalter durch neue Abgaben belastet und Arbeitsplätze gefährdet werden.“

„Rot-Pink muss endlich aufhören, die eigene Budgetmisere durch neue Abgaben zu kaschieren. Novak wird am Ende des Tages die Rechnung präsentiert bekommen, wenn Veranstaltungen ausfallen, Betriebe zusperren und Arbeitsplätze verloren gehen“, so Guggenbichler und Berger abschließend.