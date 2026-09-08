  • 08.09.2026, 13:16:04
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ÖVP-Edelmann: Nächster Teuerungs-Schock durch geplanten „Kultureuro“ von SPÖ und Neos

Neue Ticketabgabe belastet Wienerinnen und Wiener und finanziert weiterhin fragwürdige Kulturprojekte

Wien (OTS) - 

„SPÖ und Neos setzen ihren Weg der ständigen Belastungen nahtlos fort. Jetzt soll offenbar auch der Besuch von Konzerten, Museen und Theatern durch einen neuen ‚Kultureuro‘ verteuert werden. Anstatt im eigenen Bereich zu sparen und andere Prioritäten zu setzen, greift die SPÖ-Neos-Stadtregierung den Wienerinnen und Wienern erneut in die Tasche“, kritisiert die Kultursprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Judith Edelmann, die bekannt gewordenen Pläne der SPÖ-Neos-Stadtregierung auf Basis eines Berichts der Tageszeitung “Kurier”.

Mit einer neuen Abgabe sollen offenbar zusätzliche Millionen in ein Kulturbudget fließen, aus dem gleichzeitig fehlgeleitete und umstrittene Projekte finanziert werden.

„Statt beispielsweise bei den Wiener Festwochen oder QWien endlich den Rotstift anzusetzen, sollen die Wienerinnen und Wiener künftig beim Kauf ihrer Eintrittskarte zusätzlich zur Kasse gebeten werden. Das ist inakzeptabel“, so Edelmann.

„Die Wiener Kulturlandschaft braucht keine neue Steuer, sondern einen verantwortungsvollen Umgang mit dem vorhandenen Mitteln. SPÖ und Neos müssen endlich ihre Förderpolitik kritisch hinterfragen und bei den eigenen Ausgaben ansetzen, anstatt den Wienerinnen und Wienern immer neue Belastungen aufzubürden“, so Edelmann abschließend.

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