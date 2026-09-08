TERMIN: Pressegespräch mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann | 11. September 2026, 11.45 Uhr | Wien

Wien (OTS) -

Wir laden herzlich zu einem Pressegespräch mit der Vorsitzenden des Sicherheits- und Verteidigungsausschusses des Europäischen Parlaments, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, am 11. September 2026 um 11.45 Uhr in Wien ein.

25 Jahre nach den Anschlägen auf das World Trade Center und angesichts des weiterhin präsenten Drohnenvorfalls in Leipzig sind Fragen der Sicherheit und Verteidigung aktueller denn je. Marie-Agnes Strack-Zimmermann spricht über:

die europäischen Maßnahmen gegen Russlands Angriffskrieg und hybride Kriegsführung,

die Neuaufstellung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik,

gemeinsame militärische Beschaffung in der EU sowie

die Notwendigkeit, Europas sicherheits- und verteidigungspolitische Abhängigkeit von den USA zu verringern.

​Das Gespräch findet im Rahmen der Technology Talks Austria 2026 statt. Für die Teilnahme wird eine Konferenzakkreditierung ausgestellt. Anmeldungen dazu bitte an Andrea Rukschcio-Wilhelm unter +43 660 4444 330 oder [email protected]

Pressegespräch mit Verteidungsausschussvorsitzender im Europaparlament Strack-Zimmermann

Marie-Agnes Strack-Zimmermann spricht in Wien über die aktuellen Herausforderungen für Europas Sicherheit und Verteidigung. Im Mittelpunkt stehen Maßnahmen gegen Russlands Angriffskrieg und hybride Bedrohungen, die Stärkung der europäischen Verteidigung, gemeinsame Beschaffung sowie eine größere Unabhängigkeit Europas von den USA.

Datum: 11.09.2026, 11:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Barocksuiten im Museumsquartier

Museumsplatz 1

1070 Wien

Österreich