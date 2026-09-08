B 9: Generalinstandsetzung der Altenburgerbachbrücke bei Bad Deutsch-Altenburg abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Generalinstandsetzung der Brücke über den Altenburgerbach und die Ortsstraße im Zuge der Landesstraße B 9 bei Bad Deutsch-Altenburg ist abgeschlossen. Das im Jahr 1986 errichtete Brückenobjekt wies bereits zahlreiche Schäden auf und entsprach nicht mehr dem Stand der Technik. Aus diesem Grund wurde die Altenburgerbachbrücke durch den NÖ Straßendienst einer umfassenden Sanierung unterzogen.

Die zweifeldrige Brücke weist eine Gesamtlänge von 48 Metern auf, wobei die beiden Einzelstützweiten jeweils 24 Meter betragen. Das tiefgegründete Brückenobjekt mit Plattenbalkentragwerk wurde vollständig saniert und bleibt in seinen Außenmaßen unverändert. Im Zuge der Generalinstandsetzung wurden unter anderem die Abdichtung, die Randbalken, der Asphalt, das Geländer, die Leitschienen sowie die Fahrbahnübergangskonstruktionen erneuert.

Die Bauarbeiten führte die Firma Porr unter halbseitiger Verkehrsführung innerhalb von zehn Kalenderwochen durch. Die Fahrbahnübergangskonstruktionen wurden von der Brückenmeisterei Alland hergestellt und montiert. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf rund 510.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Mit der abgeschlossenen Sanierung steht die Brücke auf der B 9 nun wieder langfristig und entsprechend dem heutigen Stand der Technik zur Verfügung.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]