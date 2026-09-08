  • 08.09.2026, 12:53:02
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Amtliches Endergebnis: Der klare Sieger der Wahl in Sachsen-Anhalt heißt NIUS

Mehr als 1,3 Millionen Zuschauer: NIUS feiert mit Sondersendung Rekordzahlen und lässt den Wettbewerb weit hinter sich (FOTO)

Mit mehr als 135.000 Live-Zuschauern dominierte NIUS die Wahl-Berichterstattung am Wahlsonntag von Sachsen-Anhalt. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/176119 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
BERLIN / MAGDEBURG (OTS) - 

Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt verdeutlicht nicht nur eine politische Zäsur in Deutschland, sondern auch den immer schneller fortschreitenden Wandel in der Medienwelt. Mit einer mehrstündigen Sondersendung erreichte NIUS über 1,3 Millionen Zuschauer und erzielte damit einmal mehr Top-Einschaltquoten in der digitalen Berichterstattung. Allein auf YouTube verfolgten in der Spitze mehr als 135.000 Live-Zuschauer zeitgleich die exklusiven Analysen und Reaktionen bei NIUS, der YouTube-Kanal insgesamt erreichte im Juli mehr als 5,2 Millionen Zuschauer.

Das überwältigende Publikumsinteresse am Wahlabend zeigt nun erneut: NIUS hat sich als digitaler Vorreiter in der politischen Live-Berichterstattung an der Spitze etabliert. Wo traditionelle Formate immer mehr an Strahlkraft verlieren, setzt NIUS auf direkte und dynamische Berichterstattung am Puls des Geschehens.

In den vergangenen sieben Tagen war NIUS Live offiziell der größte deutsche Livestream mit durchschnittlich 32.357 Live-Zuschauern in jeder Folge. Damit ist NIUS live jeden Morgen ab 6 Uhr Deutschlands geliebteste Morgenshow.

Zum Umbruch in der politischen Berichterstattung betont NIUS-Chefredakteur Julian Reichelt:

"Der Medienwandel ist kein theoretischer Diskurs mehr, sondern eine tägliche Abstimmung. Die Menschen warten heute nicht mehr brav auf die 20-Uhr-Nachrichten - sie holen sich ihre Informationen dort, wo sie live und ungefiltert stattfinden. Danke an alle, die NIUS als ihre neue Lovebrand gewählt haben. Wir nehmen die Wahl an."

Über NIUS:

NIUS ist Deutschlands schnellstwachsendes Medien-Startup und für immer mehr Menschen die Informationsquelle Nummer 1.

Rückfragen & Kontakt

Philippe Fischer
NIUS Presse & Öffentlichkeitsarbeit
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E-Mail: [email protected]

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